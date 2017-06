Ultimamente alcuni pilastri della musica elettronica, che negli anni hanno accompagnato il pubblico con brani che hanno fatto la storia della loro carriera, sembrano voler dare una drastica svolta a quest'ultima.

Come già annunciato in precedenza, Steve Aoki ha da qualche tempo preso l'importante decisione di cambiare il genere musicale delle sue opere per i progetti futuri. Così come Calvin Harris anche il DJ di origini Giapponesi vuole implementare un timbro più diretto sull'hip hop e sulla trap per i suoi prossimi beat.

Kolony

Aoki ha iniziato questo nuovo percorso con Without U (Feat. 2 Chainz) e vuole continuare con una collaborazione con Migos il quale ha già dato una mano a Calvin Harris nel singolo Slide. Il nuovo singolo Night Call (Feat. Migos & Lil Yachty) sarà parte del nuovo album Kolony di Aoki in uscita alla fine di luglio.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 my album @kolonyofficial dropping end of july!!! Special one for u guys!! Tons of epic collabs talent on talent on talent!! @spotify pic.twitter.com/oHxNMXv9qp — Just Hold Aoki (@steveaoki) June 9, 2017

A proposito dell'album il DJ ha già svelato qualche informazione a riguardo promettendo ai fan un album "speciale" in cui compariranno diversi artisti come DVBBS, Big Gigantic, T-Pain e tanti altri.

"Mentre ero in studio a lavorare su questo progetto o ad una canzone assieme a qualcuno presente nell'album, hanno portato l'intera crew, mi sono girato e ho detto "questa squadra è come una colonia". Siamo come una colonia perché ci sentiamo come se l'energia nella stanza fosse più vibrante. C'era un sacco di energia dalla gente che arrivava in studio e ho amato quel gruppo di collaboratori e quello spirito".

Così Steve Aoki ha commentato il suo prossimo lavoro.

Kolony Tracklist: