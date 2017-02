Niente ferma Steve Aoki! È probabilmente l'artista più indaffarato del settore, con la sua presenza in tanti campi, dal recente impegno con la moda attraverso la sua linea targata Din Mak (sua personale etichetta discografica da oltre 20 anni), alla forte volontà di impegnarsi come produttore per artisti Hip-Hop come ha già fatto con Rich The Kid, 2 Chainz o Snoop Dogg. E mentre Just Hold On con l'ex componente degli One Direction Louis Tomlinson continua a scalare le classifiche mondiali, il produttore statunitense ha deciso di aprirsi ancor di più con i suoi fans inaugurando una nuova rubrica sul suo canale YouTube: Aoki's World. Dal primo episodio si può capire che è l'inizio del proprio vlog, ma ben strutturato, con grafiche fresche e affascinanti e tanti contenuti. Sulla soglia dei 40 anni, non sembra proprio volerne sapere di rallentare i ritmi, in piena coerenza con il titolo del suo film autobiografico I'll Sleep When I'm Dead.

Puoi guardare il primo episodio del mondo di Aoki qui sotto: