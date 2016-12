Sunnery James & Ryan Marciano | Full liveset | 538Jingleball

Sunnery James & Ryan Marciano @ 538 JingleBall, Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands 2016-12-17

Video Set: https://vk.com/video14821345_456239432

01. Sunnery James & Ryan Marciano - Don't Make Me Wait [ARMADA]

02. Chocolate Puma - Afrika [BROBOT]

03. Kryder & The Cube Guys - You & Me (Kryder Club Mix) [CARTEL]

04. Sunnery James & Ryan Marciano - Horny Bounce [ARMADA TRICE]

05. E-Funk feat. Donica Thorton - Feel It And Shout (Pirupa Remix) [SUBLIMINAL]

06. Abel Ramos - Transition [HOTL]

07. Drake feat. Rihanna - Too Good (Sunnery James & Ryan Marciano Sexy By Nature Rework) [FREE/OVO]

08. Gregor Salto feat. Curio Capoeira - Para Voce (2016 Summer Mix) [SPRS]

09. Brian Cross feat. Vein & IAM CHINO & Two Tone - Faces & Lighters (Tom Staar Remix) [SONY]

10. Robbie Rivera feat. Billy W - Sexy Anytime [JUICY]

11. Nicky Romero & Sunnery James & Ryan Marciano vs. Eurythmics & Halfway House & MAKJ - Sweet Peak S.O.T.U. (Nicky Romero Mashup) [SIZE]

12. Chocolate Puma & Tommie Sunshine feat. DJ Funk - Scrub The Ground [HELDEEP]

13. Sunnery James & Ryan Marciano & Eddie Thoneick - Drums Of Tobago [ARMADA]

14. Kungs vs. Cookin' On 3 Burners - This Girl (Rtc Edit) [BARCLAY]

15. Leroy Styles vs. Sunnery James & Ryan Marciano - Karusell [SPINNIN']

w/ ID - ID

16. Axwell - Barricade (Sunnery James & Ryan Marciano Edit) [AXTONE/DEF JAM]

17. Tom Odell - Another Love [COLUMBIA]

w/ Kölsch - Grey [KOMPAKT]

18. Roman Flügel & Jewelz & Sparks vs. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Geht's Noch vs. Lean On (Sunnery James & Ryan Marciano Mashup)

19. Mike Mendo & Simon Kidzoo - La Morenita [JUICY]

20. Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Tom Staar Remix) [ARMIND]

21. ID - ID

22. ID - ID