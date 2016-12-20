Sunnery James & Ryan Marciano | Full liveset | 538Jingleball
15 condivisioni
Sunnery James & Ryan Marciano @ 538 JingleBall, Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands 2016-12-17
Video Set: https://vk.com/video14821345_456239432
01. Sunnery James & Ryan Marciano - Don't Make Me Wait [ARMADA]
02. Chocolate Puma - Afrika [BROBOT]
03. Kryder & The Cube Guys - You & Me (Kryder Club Mix) [CARTEL]
04. Sunnery James & Ryan Marciano - Horny Bounce [ARMADA TRICE]
05. E-Funk feat. Donica Thorton - Feel It And Shout (Pirupa Remix) [SUBLIMINAL]
06. Abel Ramos - Transition [HOTL]
07. Drake feat. Rihanna - Too Good (Sunnery James & Ryan Marciano Sexy By Nature Rework) [FREE/OVO]
08. Gregor Salto feat. Curio Capoeira - Para Voce (2016 Summer Mix) [SPRS]
09. Brian Cross feat. Vein & IAM CHINO & Two Tone - Faces & Lighters (Tom Staar Remix) [SONY]
10. Robbie Rivera feat. Billy W - Sexy Anytime [JUICY]
11. Nicky Romero & Sunnery James & Ryan Marciano vs. Eurythmics & Halfway House & MAKJ - Sweet Peak S.O.T.U. (Nicky Romero Mashup) [SIZE]
12. Chocolate Puma & Tommie Sunshine feat. DJ Funk - Scrub The Ground [HELDEEP]
13. Sunnery James & Ryan Marciano & Eddie Thoneick - Drums Of Tobago [ARMADA]
14. Kungs vs. Cookin' On 3 Burners - This Girl (Rtc Edit) [BARCLAY]
15. Leroy Styles vs. Sunnery James & Ryan Marciano - Karusell [SPINNIN']
w/ ID - ID
16. Axwell - Barricade (Sunnery James & Ryan Marciano Edit) [AXTONE/DEF JAM]
17. Tom Odell - Another Love [COLUMBIA]
w/ Kölsch - Grey [KOMPAKT]
18. Roman Flügel & Jewelz & Sparks vs. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Geht's Noch vs. Lean On (Sunnery James & Ryan Marciano Mashup)
19. Mike Mendo & Simon Kidzoo - La Morenita [JUICY]
20. Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Tom Staar Remix) [ARMIND]
21. ID - ID
22. ID - ID
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