24 marzo 2013. Una data qualunque per molte persone, ma non per i fan degli Swedish House Mafia, dove in quel giorno, conclusero il loro One Last Tour attraverso il mainstage dell'Ultra Music Festival di Miami. È stata l'ultima volta che i 3 DJ svedesi si esibirono insieme, spezzando i cuori degli appassionati di tutto il mondo.

Da quel momento, la voce dei fan della loro volontà di un loro ritorno non si è mai placata, ad aprile 2014 fu rilasciato il film documentario del loro One Last Tour, Leave The World Behind (nome omonimo della loro prima canzone con Laidback Luke nel 2009 e rivisitata da Lune nel 2013). A giugno di quello stesso anno venne annunciata la nascita del duo Axwell Λ Ingrosso, dove continuarono con le loro produzioni di progressive house, mentre Steve Angello, si dedicò totalmente alla sua produzione del suo album, un processo intensissimo di 3 anni che portò alla pubblicazione di "Wild Youth" il 22 gennaio 2016.

Ma, come detto prima, i rumours hanno sempre persistito in tutti questi 4 anni, ogni minima pubblicazione misteriosa di un post o tweet è sempre stato percepito come un segno (come quella volta che TMZ li ritrovò tutti e 3 insieme a Los Angeles), fino alla notizia esplosiva lanciata da Billboard. Secondo le sue fonti, nel 2017, ci sarà il ritorno ufficiale del trio svedese, a partire dall'Ultra Music Festival di Miami, proprio dove hanno smesso, per poi realizzare 2 date a Los Angeles e New York. Tutto magnifico sembrerebbe, se non fosse per la smentita secca dell'agente del trio fino al 2013, Amy Thomson. Ma torniamo un attimo indietro, per vedere tutto ciò che ha provocato l'hype del momento.

Come anticipato prima, TMZ ha scovato i 3 insieme per le strade della capitale californiana nel marzo del 2015, riuniti si ma solo per andare a mangiare del buon sushi come ha detto il buon Steve. Tornando alle cronache più recenti, verso fine ottobre un immagine ambigua di un tweet di Axwell ha fatto il giro del web dove scrisse qualcosa di sospetto ma allo stesso tempo molto curioso:

"Il conto alla rovescia di una nuova era è cominciato. Non è troppo tardi per tornare in pista...".

Tweet che è stato smentito dallo stesso produttore immediatamente.

doesn’t take much more than a wise guy with photoshop to start a rumour. — Axwell (@Axwell) October 27, 2016

Le voci hanno ricominciato a raccogliere polvere da luglio, da quando il duo formato da Axel Christofer Hedfors e Sebastian Carmine Ingrosso chiusero la collaborazione gestionale con Ash Pournouri (agente di Avicii) per ritornare con l'agente stessa che ha le redini amministrative d'immagine del trio svedese. Amy Thomson sulla vicenda è scesa in campo, rispondendo alle domande del portale musicale Billboard per dire la sua sulle voci false:

"Non c'è nessuna riunione degli Swedish House Mafia prevista in assoluto. Anche se ci fosse, sarebbe strettamente privata. E non si esibiranno all' Ultra Music Festival. Non c'è nessun tour di reunion pianificato".

Per poi twittare:

Despite calls from journos and before anyone misquotes me... Swedish House Mafia have no tours booked next year... thanks x — Amy Thomson (@theamythomson) December 14, 2016

Rumours definitivamente spenti a quanto pare, anche se, resta sempre del mistero, sopratutto su qualche elemento che abbiamo notato: Il profilo ufficiale Instagram degli Swedish House Mafia, esiste ancora, ma tutte le foto presenti, fin dal 2011, sono state eliminate, non c'è più nessun post. E sempre sullo stesso social network, Sebastian Ingrosso ha da poco postato la locandina della loro epica esibizione al Madison Square Garden di New York, in memoria dei 5 anni esatti.

5 years ago today #fbf A photo posted by Ingrosso (@ingrosso) on Dec 16, 2016 at 12:58pm PST

È ovvio che la reunion di questi 3 geni della musica elettronica sarebbe qualcosa di magnifico, insieme hanno contribuito alla creazione di brani meravigliosi che ancora oggi non si smette di ascoltare, e rivederli insieme comporterebbe anche un giro incredibile dal punto di vista del marketing nel loro settore. Le voci possono continuare a essere insistenti, ma tuttavia, ci permettiamo di dire che se è stato realizzato un film documentario in onore del loro ultimo tour, un motivo c'è. Non è mai stato spiegato in modo esplicito la ragione dello scioglimento, ma nel film, sono stati ripresi dei momenti secondo noi chiarificativi. In una scena si fece un focus del momento in cui affittarono una villa in Australia, per essere lontani dal mondo e avere ispirazione per le loro produzioni. Era l'estate 2011, Save the World stava scalando tutte le classifiche ma loro erano lì, mostrando la nascita di Don't You Worry Child. Se da una parte davanti ai monitor e i sintetizzatori erano costantemente presenti Axwell e Seb Ingrosso, dall'altra, Steve Angello era abbastanza per le sue, al punto che andò a farsi tatuare un putto sulla spalla destra. Da lì continuarono le varie scene di frustrazione dei membri della band, dei loro DJ set dalle occhiate storte tra loro, fino a far vedere e sentire la vera e propria tensione che c'era nell'aria. Nei 90 minuti si faceva notare il fatto che si voleva salvare l'amicizia che hanno raccontato nella prima parte del film e di come sono nate. Pur di salvare il loro rapporto affettivo, che era messo a dura prova dallo stress lavorativo e dalle visioni di musica che pian piano prendevano 2 direzioni diverse (basta ascoltare e confrontare ciò che hanno pubblicato i primi 2 con i brani dell'album di Angello), si è preferito dividere le strade collaborative. Ora, non diciamo che è meglio che i 3 stiano disuniti come adesso, ma tanto meno che ci sia l'assoluto bisogno delle reunion: per quanto sarebbe epico rivederli insieme, dopo aver visto Leave The World Behind, molti chiarimenti sono stati dati, non in modo nettissimo ma se è stato pubblicato questo film documentario, ribadiamo, un motivo ci sarà.

In futuro poi chissà, tutto potrebbe succedere. Per ora non ci resta che rivivere e sognare il loro ultimo DJ set all'Ultra Music Festival 2013.