Tchami @ Bootshaus Cologne, Germany 2016-12-03

01. Tchami & AC Slater feat. Kaleem Taylor - Missing You [CONFESSION]

02. Martin Garrix & Jay Hardway - Wizard (Tchami Remix) [SPRS]

03. JOYRYDE - Hot Drum [OWSLA]

w/ Eric Prydz - Pjanoo [PRYDA]

04. ID - ID

05. Giraffage feat. THEA - Bring Me Your Love (Madeaux Remix)

w/ Loge21 - Flip The Funk [CONFESSION]

06. Malaa - Diamonds (BROHUG Remix) [CONFESSION]

07. Malaa - Notorious [CONFESSION]

08. Phlegmatic Dogs - Next Level [NIGHT BASS]

09. Low Steppa - The Redoom [FREE]

10. BROHUG - Bulldozer [CONFESSION]

11. DJ Snake - Propaganda (Moksi Remix) [FREE/POLYDOR]

12. DJ Snake & Moksi - Pigalle [INTERSCOPE]

13. Sikdope - Snakes [FLY EYE]

14. Chocolate Puma & Tommie Sunshine - Take The Ride [HELDEEP]

15. Roger Sanchez vs. Mr. Oizo - Another Beat (Moksi Mashup)

[66:36] MERCER - Turn It Up (Tchami Remix) [SPRS]

[69:22] Billy Kenny - Ron Dat [THIS AIN'T BRISTOL]

[71:04] Tchami feat. Kaleem Taylor - Promesses [FOOL'S GOLD]

[74:09] AlunaGeorge - You Know You Like It (Tchami Remix) [TRI ANGLE]

[75:56] Loge21 - Drop That [CONFESSION]

[78:28] Chocolate Puma & Tommie Sunshine feat. DJ Funk - Scrub The Ground [HELDEEP]

[80:30] Kideko & George Kwali feat. Nadia Rose & Sweetie Irie - Crank It (Woah!) [MINISTRY OF SOUND]

[82:13] Tchami & Malaa - Prophecy [CONFESSION]

w/ Tchami & Malaa - Prophecy (Badjokes Remix) [CONFESSION]

24. Sonny Banks & StereoLiez - Mollybreath

[87:28] Tchami - Shot Caller [FOOL'S GOLD]

[88:31] BROHUG - Beatless [CONFESSION]

[90:28] Frankie Knuckles pres. Marshall Jefferson - Move Your Body [TRAX]

28. Rob Base & DJ E-Z Rock - It Takes Two (Tchami Bootleg) [ARISTA]

[92:43] Janet Jackson - Go Deep (Tchami Remix) [FREE]

[95:16] Tchami feat. Stacy Barthe - After Life [FFORMAT]

w/ Tchami feat. Stacy Barthe - After Life (Point Point Remix) [FFORMAT]

Encore

31. Tchami - Untrue [SPINNIN']