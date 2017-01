Il popolare YouTuber Andrew Huang ha iniziato la sua programmazione del proprio canale del 2017 realizzando un confronto bizzarro tra due canzoni molto diverse: Closer dei The Chainsmokers e "Mary aveva un agnellino," una classica filastrocca molto popolare negli Stati Uniti, anche se, forse non sono così diverse come si potrebbe pensare. Abbattendo la base di kick, e con un arrangiamento di tre note superiori delle principali melodie delle canzoni, Huang ha trovato sufficienti somiglianze tra di loro per garantire la sua teoria di quanto una canzone possa piacere fin dal primo ascolto.

Anche se le due canzoni condividono le stesse tre note in tutta la loro metrica, Huang, con un focus specifico sulla la progressione e il tempo degli accordi, ha evidenziato che la complessità dell'accordo, ha reso Closer un'esperienza d'ascolto molto più divertente che "Mary aveva un agnellino". Con l'aggiunta del vocal, il piano e il synth, Huang ha ricreato l'intera traccia da zero con la base di Closer e l'acapella di "Maria aveva un agnellino", per dimostrare quanto facilmente si può creare una melodia, ma aimè noiosa, a differenza della difficoltà di realizzarne una coinvolgente che spacchi nel mondo della musica come la hit di Andrew Taggart e Alex Pall con la bellissima Halsey.