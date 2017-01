Lo strappo con la concorrenza in termini musicali si è già materializzato nel corso dell'anno appena concluso, ma quello in ambito economico ha inaugurato il 2017 ed è la conferma del boom fatto registrare negli ultimi mesi. The Chainsmokers è il marchio commerciale più in voga del momento nel mondo EDM, al punto da invogliare i principali brand della nightlife americana a svenarsi per un contratto che preveda un resident show.

Wynn Nightlife è il marchio che si è fiondato sul duo statunitense con la migliore proposta in mano. L'azienda che detiene due dei locali più attrezzati di Las Vegas, ovvero XS ed Encore Beach Club, ha offerto un contratto triennale agli artisti a stelle e strisce, che animeranno la scena musicale del Nevada a cadenza regolare fino al 2019. Non si conoscono, ovviamente, le cifre di un accordo che si ipotizza essere stellare, considerando la disponibilità economica dei club ed il cachet richiesto dai Chainsmokers, già pilastri del lussureggiante Hakkasan.

La calendarizzazione è ancora in fase embrionale, ma il primo show è andato in scena nella serata di ieri all'XS. L'Epifania ha inaugurato un percorso che, fino a questo momento, prevede 10 date fino al 12 maggio, per la chiusura primaverile che potrebbe trasferire le operazioni di live-set nella location estiva. Alex Cordova, personalità di spicco nel CdA della Wynn, ha annunciato trionfalmente l'accordo con i DJs:

Siamo entusiasti di portare The Chainsmokers all'interno del nostro pacchetto. La volontà di contrattualizzare gli artisti migliori del momento è il trampolino verso un'offerta sempre più ampia per i frequentatori dei nostri club. La ricerca della perfezione è l'ambizione del nostro progetto.

A questo punto, non ci sarà da stupirsi se la Wynn, insieme ai suoi due club, presenteranno in pompa magna ogni evento di Alex Pall ed Andrew Taggart. l primo, grande annuncio di residency nel 2017 va ancora una volta agli Stati Uniti, che confermano lo strapotere finanziario in grado di solcare un netto divario con le potenzialità europee.