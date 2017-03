Manca poco all’inizio di uno dei più grandi festival italiani, proprio quello che nel 2016 ci ha deliziato con The Chainsmokers, Zomboy e Tujamo, e che quest’anno ha sorpreso tutti con una line-up a dir poco straordinaria. Svariati generi soddisferanno infatti l’ampia richiesta musicale del pubblico in un evento one-day che si protrarrà giorno 4 Marzo dalle 12:00 sino alle 06:00 del mattino. Per i pochi distratti ricapitoliamo di seguito la scaletta delle esibizioni:

Vi aspetta un mainstage di oltre 25 metri, innovativo e che basa la sua illuminotecnica su luci a LED e schermi ledwall ad altissima risoluzione con effetti speciali in grado di completare perfettamente lo show. Molto interessante è anche la creazione nella Sala Rossa, all'interno del padiglione 1, di un meeting point dove giovani artisti potranno farsi ascoltare da professionisti del settore scouting dell'etichetta "Reload Music", nata in collaborazione con la Sony Music.

Il mainstage in costruzione del Reload Music Festival 2017 by AMOI Production

LINGOTTO

Il luogo dell'evento è Lingotto Fiere; esso sorge accanto al centro commerciale 8 Gallery, soprannominato Lingotto poichè realizzato sulla struttura della vecchia fabbrica FIAT che aveva questo nome. All'interno di esso vi è un'ampia area ristoro composta da ristoranti e fast food dove cenare prima dell'evento(un esempio sono Old Wild West e KFC).

Come in ogni grande festival che si rispetti, anche a Torino i token saranno necessari per usufruire dei servizi interni come il bar. All'interno del sito vi saranno ampie zone relax, ristoro e guardaroba. Per aprire inoltre l'esperienza a tutti gli interessati al festival, il Reload avrà a disposizione anche una zona bar completamente analcolica con birra e spumanti a gradazione zero, e in più anche cibo vegano e pronto a venire in contro a eventuali intolleranze. L'evento si svolgerà infine al coperto, dunque in caso di pioggia non vi saranno problemi riguardanti l'organizzazione.

I biglietti disponibili variano in 3 principali tipologie:

Ticket only = 25€

Ticket + Hotel:

SILVER ENTER PACK: Biglietto ingresso + Bracciale RMF + Hotel 3 Stelle con colazione= 55€ a persona

GOLD ENTER PACK: Biglietto ingresso + Bracciale RMF + Hotel 4 Stelle con colazione= 85€ a persona

Experience ticket + Hotel:

SILVER EXPERIENCE PACK: Biglietto ingresso + Bracciale RMF + Sacca + Hotel 3 stelle con colazione + Accesso pass Backstage VIP + Open Bar= 150€ a persona

GOLD EXPERIENCE PACK: Biglietto ingresso + Bracciale RMF + Tshirt + Hotel 4 stelle con colazione+ Accesso pass Backstage ARTISTI INTERNAZIONALI+ Open Bar= 300€ a persona

COME RAGGIUNGERE LA ZONA DEL FESTIVAL

Il festival stesso mette a disposizione la tratta a prezzi speciali da tutta l'Italia tramite i partner Flixbus, Gogobus e BlaBlaCar. Se invece siete arrivati già a Torino e dovete raggiungere il sito dell'evento (Lingotto Fiere Torino) vi informiamo che non è in centro, bensì nella zona sud, raggiungibile con la metro M1 presso la fermata Lingotto (di cui ne è il capolinea);Il ritorno non sarà nemmeno un problema in quanto la metro, grazie ad una collaborazione con GTT, verrà aperta in orario straordinario alle 6:00. Infine se decidete di andare in auto non avrete problemi con il posteggio dato che vicino al locale è presente l'area parking del centro commerciale di Lingotto.