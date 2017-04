Tutti conoscono il fenomeno dei The Chainsmokers che in pochi anni, dal grande successo di #SELFIE, hanno raggiunto la fama in tutto il mondo grazie alle più recenti e conosciute hit mondiali Closer (Feat. Halsey) e Something Just Like This (con i Coldplay).

La crescita del duo statunitense ha fatto in modo che i The Chainsmokers arrivassero a suonare su alcuni dei più ambiti plachi scenici di festival di musica elettronica come Ultra Music Festival e Coachella.

Pochi giorni fa è stato rilasciato il tanto atteso album di debutto intitolato "Memories...do not open" che malgrado le premesse pare aver deluso parecchi ascoltatori per i contenuti.

Memories…do not Open

L’album che doveva consacrare i The Chainsmokers come nuova figura nel campo EDM ha fallito: il loro nuovo lavoro è un misto di idee confuse e stile impreciso che ha dato come risultato un progetto che suona come normale Pop Music.

Nonostante l’immediata scalata dell’album tra le più importanti classifiche di vendita il nuovo lavoro firmato The Chainsmoker ha raccolto parecchi commenti negativi su internet, in particolare su Reddit dove un utente ha proposto un esperimento interessante: descrivere il nuovo album del duo in 4 parole. I Risultati sono stati dei più disparati:

"Noioso, dimenticabile, generico, arraffa-soldi"

"DAVVERO.non.lo.aprite"

"Memories...do not listen"

Ecco qui tutti i risultati

Memories Tour

The Chainsmokers sono al momento impegnati nel loro tour Memories Tour 2017 Do Not Open in lungo e in largo per gli Stati Uniti e saranno a Milano il 28 giugno, i biglietti sono ancora disponibili.

Potete "aprire" il nuovo album dei The Chainsmokers su spotify, a vostro rischio e pericolo!