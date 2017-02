Immaginate di poter entrare in uno dei video musicali dei vostri artisti preferiti. Vivere una realtà lontana dalla vostra, tuffarvi con la mente in scenari fantascientifici, visitare nuovi posti senza muovere un passo. Tutto questo potrebbe non essere così lontano, grazie a Lost in Music, il nuovo progetto a cui la Sony sta lavorando insieme a The Chainsmokers.

Non si parla più solo di videogiochi. La casa giapponese ha l’obiettivo di portare l’esperienza della VR su nuovi livelli. Per fare questo, ha deciso di coinvolgere il duo house statunitense, utilizzare i suoi brani e i suoi video e applicarvi i filtri della realtà virtuale.

Non solo. Sony, dopo aver avviato il suo ambizioso esperimento, ha approfittato di un altro videoclip dei The Chainsmokers, Paris, rielaborandolo in chiave VR nell’intento di proiettare i fan tra le romantiche strade della capitale francese.

Kazuo Hirai, presidente della Sony, ha commentato entusiasta il progetto.

“Siamo molto felici di lavorare con The Chainsmokers. La Sony cerca sempre un modo per coinvolgere emozionalmente le persone, quello che noi chiamiamo ‘Kando’ in giapponese. Con ‘Lost in Music’ puntiamo a creare un’esperienza coinvolgente combinando musica e realtà virtuale. Vogliamo fare un passo oltre e creare una nuova dimensione di intrattenimento.”

Per vedere i risultati di tutto questo, bisognerà attendere la prémiére all’SXSW di Austin, Texas, il prossimo 15 marzo, o, se avete una PlayStationVR, attendere finché non ci sarà il release ufficiale.