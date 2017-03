Per impatto mediatico e successo internazionale, forse anche in maniera precoce, sono stati paragonati agli Swedish House Mafia. Se le preferenze possono mettere in discussione il confronto tra i due poli, le statistiche rendono veritiero questo paragone. The Chainsmokers è uno dei marchi attualmente più influenti della musica elettronica e, se queste considerazioni sono state possibili negli ultimi mesi, lo si deve anche al loro manager Adam Alpert.

The Chainsmokers, i segreti del successo

La mente di Disruptor Records e Selector Songs è il demiurgo del duo americano, capace di intravedere nei fan una strada assennata e sfruttarla a partire dal 2012, facendo squadra con Alex Pall e Drew Taggart:

Cinque anni fa abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. La gente ha cominciato a prendere coscienza del valore della musica elettronica: improvvisamente, i ravers hanno preferito andare ad ascoltare Skrillex in un capannone e snobbare i locali da nouveau riche in cui si versa champagne e si guarda una celebrità. Abbiamo deciso di cavalcare un'onda qualitativa, studiando i criteri secondo cui avremmo potuto raggiungere il successo.

La chiave, con il passare del tempo, è diventata quella di sfruttare i testi ed affiancarli ad un sound più esclusivo, confluendo poi in un simil-pop che ha dato ragione ai Chainsmokers:

Una connessione tra la produzione sonora e quella dei testi è la più efficiente, Closer dimostra quanto a lungo si possa rimanere in classifica. Alex e Drew, poi, hanno colto questo processo evolutivo e sono estremamente umili ed aperti al dialogo. Adesso hanno cominciato a portare in tour un batterista ed un tastierista, modificando anche la loro concezione di live-set. È una continua evoluzione, che è anche l'unico modo per rimanere sempre sulla cresta dell'onda.

Grammy-YouTube-Billboard: il tris dei Chainsmokers

Dopo il Grammy, i record su YouTube e le irruzioni sulle classifiche Billboard, la traccia del tandem a stelle e strisce è pronta a lasciar spazio ad un nuovo tassello. Il 7 aprile è la data da cerchiare in rosso sul calendario. Memories: Do Not Open è l'album di debutto dei Chainsmokers e verrà rilasciato ufficialmente tra meno di un mese, mentre dal 13 aprile partirà il tour mondiale. Il modo più efficace per tastare con mano le evoluzioni tracciate da Adam Alpert.