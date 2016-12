Un anno straordinario per il duo.

L'assunzione definitiva all'Olimpo delle divinità della musica elettronica, frutto di un impressionante ruolino di marcia, mattatore di diverse classifiche musicali del globo.

E questa capacità di sfornare brani radio-friendly dal drop trap sembra essere letteralmente inarrestabile.



L'ultima volta che abbiamo ricevuto nuova musica da The Chainsmokers era l'inizio di novembre, quando la loro canzone "Setting Fires" ft. Xylo fu rilasciata come parte del loro secondo EP, Collage.

Si tratta di un brano molto più sensuale e fascinoso, che potrebbe risultare persino calmo conoscendo il loro stile da infiammatori di platee di clubbers, ma che sicuramente macinerà milioni di ascolti e visualizzazioni nei prossimi mesi.

Per coloro che comunque desiderassero ascoltare materiale dal consueto tipo di vena stilistica,ha la soluzione adatta alla comprensibile esigenza.Infatti sul canale ufficialede, è stato postato un video di 10 secondi in cui Taggart, avvolto in un lenzuolo, canticchia quello che potrebbe essere un frammento di una prossima release nel loro programma o, forse, il seguito di quanto abbiamo potuto assaggiare pochi giorni fa attraverso un altro video.A giudicare dal testo della canzone e dalle sonorità, sembrerebbe facile immaginare che il risultato finale segua la scia tracciata da "Setting Fireson tenui accordi di chitarra ed un vocal molto intimo che delineerebbe la conversazione di una coppia.Pronti per l'ennesima bomba in radio?