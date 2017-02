Un arrivo inatteso, fuori programma, e per questo di enorme impatto su pubblico e mercato. Durante la serata dei Brit Awards, alla quale hanno partecipato i Coldplay come da copione, The Chainsmokers hanno movimentato il palco, raggiungendo la famosa band e lanciando una performance dal vivo che ha infiammato i presenti.

SURPRISE! @thechainsmokers just dropped in at @thebritawards with @coldplay & here's a glimpse of what happened 🚬📽😱 A post shared by DJ Mag (@djmagofficial) on Feb 22, 2017 at 1:39pm PST

Il duo americano, che proprio con Chris Martin e soci è pronto a dominare anche il 2017, ha avviato la propria "irruzione" con l'idea di mettere in scena Something Just Like This, la nuova traccia prodotta proprio in collaborazione tra i due brand musicali. Ovviamente, lo spettacolo mostrato ha letteralmente rubato la scena di tutto l'evento, con quella che è la prima esecuzione ufficiale dopo il lancio del brano durante i giorni scorsi.

Per il mese di febbraio, i Chainsmokers possono dirsi ampiamente soddisfatti. Prima della serata in questione, era arrivato anche un Grammy come Best Dance Recording per il brano Do Not Let Me Down in collaborazione con Daya. Cominciando, di fatto, da dove avevano lasciato al termine della scorsa annata, con il successo planetario di Closer. E tutto lascia pensare che non si fermeranno certamente ai trionfi dell'anno appena trascorso.

Something Just Like This è esattamente ciò che serviva per riprendere da dove avevano lasciato. Partendo dal peso dei due marchi che collaborano, la qualità musicale è la ciliegina sulla torta: un sound che ben si sposa con i due stili presi singolarmente, ma anche con le esigenze di mercato e il periodo stagionale in cui dovrebbe raggiungere il suo apice. Un ascolto del brano darà un'idea ancor più chiara.