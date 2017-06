Thegiornalisti - Riccione (Video ufficiale e testo)

Thegiornalisti - Riccione testo



Le navi salpano

Le spiagge bruciano

Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano



La notte è giovane

Giovani vecchi

Parlami d'amore che domani sarò a pezzi



Intanto cerco il mare

Un'aquila reale



Tra poche ore

Tra poche ore



Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con le onde

con il vento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te



Frenano

Le serie iniziano

Video di ragazzi persi dentro un telefono



La notte è giovane

Sognami adesso

Parlami d'amore adesso che domani non sarò lo stesso



Intanto cerco il mare

Un'aquila reale



Tra poche ore

Tra poche ore



Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione

Quasi quasi mi bagno

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con le onde

con il vento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te



Sotto il cielo di Berlino

Mangio il panino e ti ripeto

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con l'asfalto

con il cemento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te



Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione



Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi



con le onde

con il vento



Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te