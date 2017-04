É proprio il caso di dirlo: la notizia corre sui social. Protagonista, questa volta, è il dj e producer olandese Tiësto che ha regalato una piccola anticipazione della sua prossima release tramite i suoi profili ufficiali in rete. Reduce da un super dj set come headliner all’Ultra Music Festival di Miami, l’artista ha scelto Twitter per presentare Boom. Il tweet con una ipercolorata immagine in formato .GIF è comparso sull’account del dj sabato 8 aprile scatenando subito le reazioni dei fan (ad oggi sono oltre mille i like al post).

La traccia così annunciata conferma l’ennesima collaborazione internazionale di Tiësto, che ha scelto di essere affiancato in questo nuovo passo della sua carriera dal duo losangeliano Sevenn. Proprio con loro il producer si esibito alla consolle dell’Ultra Music Festival lo scorso 25 marzo, dando vita a una delle performance più apprezzate di questa edizione.

Qualche giorno dopo il primo tweet, esattamente il 12 aprile, anche sulla pagina Facebook ufficiale di Tiësto è arrivata la coloratissima preview, con qualche informazione ulteriore. Boom, infatti, viene rilasciata ufficialmente lunedì 24 aprile per Musical Freedom Records e attualmente è disponibile un’anteprima di 1 minuto e 20 secondi tramite SoundCloud.

Tiësto & Sevenn: Boom Boom Boom

Tiësto & Sevenn: la nuova traccia fa Boom

Il primo ascolto di Boom rivela una traccia che si apre subito con una forte sezione ritmica, che si arricchisce via via di elementi per aprirsi – tra rallentamenti e risalite con beat martellanti – in cuore dalle migliori influenze deep house. Per ascoltare il pezzo integralmente non resta che aspettare il 24 aprile!