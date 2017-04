DJ Tiesto - BBC Radio One - Essential Mix Live - Ibiza - 2005 Track list:

Kosmos Epsilon - 'Innocent Thoughts (Stel Remix)' (Heavy Rotation)

Ijojs - 'Physical Overdrive' (White Label)

Hammer & Funa Bashi - 'Moments' (White Label)

Deepsky Feat. Jes Brieden - 'Ghost (Filo & Peri Remix)' (White Label)

Lucas & Beltram - 'Trust Me' (Anjuna Beats)

Sonorous - 'Protonic (Leama & Moor Remix)' (White Label)

The Drill - 'The Drill (Tom Novy Remix)' ( Alphabet City )

Dave Lambert - 'Yeah' (Mostiko)

Rachel Starr - 'Till There Was You (Gabriel & Dresden's "12 Step" Mix)' (Spinnin Records)

Coldplay - 'White Shadows (DJ Preach Bootleg)' (White Label)

Scott Mac - 'Damager (Mac Zimms Remix)' (Limit Recordings)

Allure - 'The Loves We Lost' (Songbird)

DJ Precision vs Terry Bones - 'Another Situation' (Somatic Sense)

Ralph Barendse & Sander Van Dien Pres. First State - ' First State ' (White Label)

Airbiscuit - 'Lately (Riley & Durrant Remix)' (Zenith Café)

Tiesto - 'Lethal Industry (TIC Edit)' (Universal)

Bart Claessen - 'Playmo' (Yakuza!)