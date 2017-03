Con la sua vibrante personalità ha conquistato prima Sidney, per poi fare breccia nei cuori degli amanti dell'EDM nel mondo. Reloaders, ecco a voi la bellissima Tigerlily!

Fin dalla tenera età di 4 anni, Dara Kristen Hayes si è dedicata alla musica, partecipando ai laboratori scolatici, ma la sua carriera con i dischi partì ai 18 anni. La ragazza ha zucca in testa, al punto da ottenere una laurea in comunicazione specializzata al marketing e sociologia all'università di Sidney. Nel 2011 partecipò all'edizione australiana di Your Shot DJ e nel 2013 arrivò 12° nella classifica degli InTheMix awards. Ora è senza dubbio uno dei prodotti più caldi della scena musicale dance australiana. Il suo talento al DJ booth la portò a essere Resident DJ nei club più prestigiosi del paese, come il Pacha Sidney, The Wood Bar, Soho e Red Square, oltre ad essere ambasciatrice indiscussa nei festival locali più importanti come Stereosonic e Future Music Festival. Un vortice di colori e glitter presenti nel suo look che la portò poi ad essere la DJ donna numero 1 in Australia. Lei sostiene di sentirsi metà sirena metà DJ, con una forte passione per Harry Potter. Il vero successo mondiale iniziò quando il suo talento arrivò alle orecchie del buon vecchio Tiësto, che per il suo Asia Club Life Tour decise di prenderla come supporting act insieme a Danny Avila. Di fronte a tutto ciò, si può notare di come il suo stile è innegabilmente accattivante dal momento in cui entra in azione, con una presenza scenica elettrizzante che ha sempre superato le aspettative sul suo conto. Una vera e propria intrattenitrice. Così come sui social network, dove può vantare centinaia di migliaia di followers, grazie anche al suo fisico statuario che tiene costantemente in forma con continue sessioni in palestra e l'alimentazione, visto che dichiara apertamente di essere vegana. Ad oggi, ha anche il suo Resident Show presso il prestigioso Hakkasan di Los Angeles. Il suo più grande successo musicale è senza dubbio la collaborazione con KSHMR, ovvero Invisible Children, dove riuscirono a raggiungere la posizione numero 1 della classifica Beatport.

