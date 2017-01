Tiziano Ferro - Il Conforto (feat. Carmen Consoli) (Video ufficiale e testo)

Tiziano Ferro - Il Conforto (feat. Carmen Consoli) testo



Per non farti scappare

chiusi la porta e consegnai la chiave a te



Consoli: Adesso sono certa della differenza tra

prossimità e vicinanza



Insieme: eh, è il modo in cui ti muovi

in una tenda in questo mio deserto



Sarà che piove da luglio

il mondo che esplode in pianto



Ferro: Sarà che non esci da mesi

sei stanco e hai finito i sorrisi soltanto



Insieme: Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio

e occhi bendati, su un cielo girato di spalle

la pazienza casa nostra

il contatto, il tuo conforto

ha a che fare con me

è qualcosa che ha a che fare con me



Consoli: Se questa città confonde

allora siete in due



Ferro: Per non farmi scappare

chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te



Insieme: Adesso sono certo

della differenza tra distanza e lontananza



Sarà che piove da luglio

il mondo che esplode in pianto



Sarà che non esci da mesi

sei stanco e hai finito i sorrisi soltanto



Insieme: Per pesare il cuore con entrambe le mani

ci vuole coraggio

e occhi bendati su un cielo girato di spalle

la pazienza casa nostra

il contatto il tuo conforto

ha a che fare con me

è qualcosa che ha a che fare con me



Sarà la pioggia d’estate

o Dio che ci guarda dall’alto

sarà che non esci da mesi sei stanco

hai finito e respiri soltanto



Ferro: Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio

Consoli: Quel conforto che



Insieme: Ha che fare con te

quel conforto che ha che fare con te

per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio

e tanto troppo troppo troppo amore