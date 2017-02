Il più grande festival di musica elettronica al mondo, il Tomorrowland, ha passato gli ultimi 20 anni a rivoluzionare il modo di vivere i festival in tutto il mondo. Ogni anno la cittadina di Boom, in Belgio, ospità centinaia di migliaia di persone da più di 200 paesi per assistere un solo giorno, o tutto un week end, a quella che da molti è definita come la migliore esperienza della loro vita.

Per questa edizione gli organizzatori hanno pensato bene di prendere letteralmente il volo, partendo da venerdì 24 Febbraio l'aereo ufficiale del Tomorrowland, AMARE, solcherà i cieli di tutta europa e darà inizio ad un viaggio che durerà cinque anni.

AMARE non è un semplice aereo ordinario, esso è l'incarnazione del Tomorrowland stesso, progettato per simboleggiare l'amore, l'amicizia e l'unità.