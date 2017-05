Ci credereste che quello che è stato annunciato per mesi come il paradiso dei festival per eccellenza, si è rivelato in un inferno? Eppure questo è quello che gli organizzatori del Fyre Festival sono riusciti a realizzare. Un lussuoso festival musicale in programma alle Bahamas, con prezzi che variavano tra i 5mila e i 250mila dollari (subito sold-out incredibilmente), artisti internazionali come i Blink-182, Major Lazer e i Disclosure, villa privata con chef personale, e come se non bastasse, a sponsorizzare l'evento c'erano top model d'eccezione come Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin e Emily Ratajkowski. Come si potrebbe pensare che con queste bellezze qualcosa potrebbe andare storto?

Nonostante le preoccupazioni segnalate da varie testate giornalistiche sui tempi di organizzazione e le varie scadenze, il Fyre Festival ha continuato il suo programma, i primi ospiti raggiunsero l'isola ma al posto di tutto il ben di dio promesso si sono ritrovati con degli spazi disordinati con immondizia qua e là, delle tende a dir poco spartane, al posto dei rinomati chef promessi sono stati consegnati dei toast al formaggio di bassa qualità dentro dei cartoni di polistirolo. Un susseguirsi di casini che sono riversati nel caos totale, tra valige perse, artisti che si sono rifiutati di partire, uomini della sicurezza che maltrattavano i partecipanti addirittura con pugni. La beffa totale è sta che per colpa del maltempo, la stra grande maggioranza dei voli è stata cancellata, lasciando i ravers del festival al totale sbando. Un incubo.

Ovviamente, il mondo di internet ha accolto la notizia con grande sgomento, così come i DJ più celebri. Abbiamo raccolto le migliori reazioni da parte degli artisti, tra sarcasmo, ironia e tante critiche.

was anyone else waiting for @KendallJenner to come and save #fyrefestival with a @pepsi last night......nah......just us..... pic.twitter.com/bp99gTiDVW — Cash Cash (@cashcash) April 28, 2017

#FyreFestival takeaway: FTC needs to catch up with social media marketing and put hard fines in place for non disclosure of sponsored posts pic.twitter.com/qnRU5erdXy — Dani Deahl (@danideahl) April 28, 2017

The only way u could make #fyrefestival better is if u released swarms of bees and made the attendees use human shields — Tamagotchi Papi (@MUSTDIEmusic) April 28, 2017

i was on a show with Ja Rule last year wish I could have taken him up on that VIP pass offer for #fyrefestival — ANTISERUM (@Antiserum) April 28, 2017

So many fyre memes out here today!!

😂🔥 #fyrefestival — DOM (BIG GIGANTIC) (@DominicLalli) April 28, 2017

I'm so excited abt watching the real housewives of #fyrefestival — Matthew Koma (@MatthewKoma) April 28, 2017

rare pic of the artist area at #fyrefestival pic.twitter.com/vOE3y3O3sV — 🤓 DR. FRESCH 🤓 (@DrFresch) April 28, 2017

BREAKING NEWS: #FyreFestival being relocated to Mar-a-Lago — Habibi Rexha (@atrak) April 28, 2017

Lol the shit storm that is #Fyrefestival still had the time to make their instagram look pretty well breaking the bad news #GrowingPains pic.twitter.com/fHxmMPzmzJ — Dillon Francis (@DILLONFRANCIS) April 28, 2017

THE FYRE FESTIVAL REDDIT IS LIKE A MORE EXTREME VERSION OF THE REVENANT SCRIPT pic.twitter.com/fO9jwoTQLY — LOUDPVCK (@LOUDPVCK) April 28, 2017

#FyreFestival I'm dying over this shitshow right now... like... who are these fucking people? I almost feel bad. Almost. — dead mow cinco (@deadmau5) April 28, 2017