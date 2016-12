Gli organizzatori del Tomorrowland hanno rilasciato un nuovo teaser del festival belga, il quale annuncia che si svolgerà nuovamente in due settimane, come nel 2014. Questa scelta è stata presa per andare in contro all'enorme richiesta di biglietti, che ogni anno premia pochi fortunati e distrugge i sogni di migliaia di persone. Infatti, come sappiamo, i biglietti si esauriscono in pochi secondi (180,000 nel 2016) e il Tomorrowland è per alcuni una meta difficilmente raggiungibile. Le date del 2017 saranno dunque a luglio: da venerdì 21 a domenica 23 per la prima settimana, e dal venerdì seguente giorno 28 a domenica 30 per la seconda.

Manca poco dunque alle pre-registrazioni, fissate alle 17:00 del 10 gennaio, con le quali inoltre verranno svelate le tipologie di biglietti disponibili. Non prendete sottogamba però questa prima data poichè i primi 20 di ogni paese a registrarsi avranno la possibilità di acquistare 4 biglietti senza dover affrontare la solita guerra di febbraio.