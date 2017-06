L'uso di droghe ai festival è in continuo aumento: solo lo scorso anno due persone sono morte per overdose in un festival in argentina, due all'HARD Summer e una al Tomorrowland.

Un nuovo studio condotto da Detox.net ha cercato di capire quali sono le sostanze stupefacenti più in uso nei festival di musica elettronica. La ricerca è stata condotta attraverso su Instagram da Marzo 2015 a Febbraio 2017 per capire quali sono le sostanza più usate in tali eventi. Il sito ha cercato contenuti correlati all'uso di droghe a seconda dei termini usati nella didascalia del post e negli Hashtags.

Ecco i Risultati:

La disamina effettuata sui festival in cui sono state menzionate più di 100 tipi di droghe diverse mostra come Tomorrowland si piazzi al primo posto per quanto riguarda i posts che lo riguardano, segue l'Ultra Music Festival di Miami con il 16.5 % e Life in Color con il 10. 3 %.

Detox.net Detox.net Festival di musica in cui più si è parlato di droghe su Instagram

Per quanto riguarda i post che più accennano all'uso di droghe e di alcol, Coachella arriva al primo posto con il 7.6 %, Marley Fest al secondo ed infine, quasi a pari merito, Burning Man e EDC.

La ricerca si è poi focalizzata sul tipo di droghe più usate nei festival in base ai termini utilizzati sul social e alle menzioni così da scoprire che le condivisioni (sempre attraverso Instagram) per quanto riguarda l'uso di Ecstasy arriva per lo più da Ultra Music Festival, Mad Decent Block Party e Camp Disco, mentre per la Marijuana si sono riscontrate più correlazioni nei posts del Marley Fest, Electric Forest e Camp Disco.

Detox.Net Detox.Net

In conclusione si può affermare che la maggior parte dei contenuti su Instagram correlati all'uso di droghe e Alcol lo ha ricevuto il Marley Fest (99.2 %) ed Electric Forest (82.5 %). Chill Cook-Off stabilisce il primato per quanto riguarda le menzioni all'uso di Alcol.

La questione che concerne la lotta all'uso delle sostanze stupefacenti è stata trattata sempre da Detox.net ( di cui si può trovare lo studio completo sul loro sito) che ha dichiarato:

"Ci sono molte risorse per rimanere sobri ai festival. Harmonium è un organizzazione fondata nel 2002 al Bonnaroo Music Festival. Questo gruppo si offre volontario in molti festival inclusi Lollapalooza, EDC e the Governors Ball. Harmonium aiuta i partecipanti a rimanere lucidi provvedendo ad uno spazio sicuro per loro dove possono godersi il festival senza la presenza di sostanze illegali"