Come ogni anno, le ultime due settimane di marzo rappresentano per gli americani un'opportunità per festeggiare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Migliaia ragazzi, soprattutto studenti, affollano le località turistiche in occasione dello Spring Break. Ovviamente, Miami è una delle mete più gettonate, grazie alle sue chilometriche spiagge, alle infinite possibilità di divertimento, ai locali, e all'Ultra Music Festival, che si tiene ogni fine marzo nel parco di Bayfront, a Downtown di Miami.

La Winter Music Conference, inoltre, concilia l'arrivo di migliaia di persone pronte a far festa a ritmo di musica con la kermesse mondiale che si tiene proprio nella Magic City ogni anno. È considerata a tutti gli effetti, il più grande punto d'incontro dell'industria della musica dance elettronica. La manifestazione prevede workshop, conferenze per addetti ai lavori ma soprattutto l'organizzazione di tanti eventi da parte dei promoter più importanti, locali e case discografiche. Per 10 giorni Miami si trasforma in una enorme discoteca frequentata da milioni di clubbers provenienti da ogni parte del mondo.

Riuscire ad orientarsi sin da subito e sfruttare al meglio tutto il tempo a disposizione non è facile. Riuscire a gestire energie, visto che trovare il tempo per riposare è molto raro, e denaro, considerando che Miami è una delle città più dispendiose del mondo, non è per niente facile. Per questo motivo seguire qualche semplice regola potrebbe essere la soluzione per ottimizzare la vostra permanenza.

I trucchi per rendere la vostra esperienza indimenticabile

Se è la prima volta che visitate Miami, sicuramente orientarsi non è così immediato. Innanzitutto, bisogna avere ben chiara la divisione tra Miami e Miami Beach. L'Ultra Music Festival si tiene a Downtown Miami (il cuore pulsante della città), e più precisamente a Bayfront Park, vicino al porto. Spiagge, locali e vita notturna, invece, sono soprattutto a Miami Beach. Per respirare il clima della città prendersi una giornata intera prima del festival per visitare le zone di maggior importanza può permettervi di capire che cosa sono Miami e Miami Beach. Da Brickell, a Calle Ocho, a Wynwood, fino a Collins Avenue, Lincoln Road e Ocean Drive, il tour è uno spettacolo garantito.

Ma veniamo, nello specifico, a come vivere al meglio i tre giorni di UMF e cerchiamo di rispondere ad alcune domande che potranno esservi utili.



Come raggiungere il festival?

I trasporti all'interno della città di Miami sono molto efficienti e vi garantiscono uno spostamento rapido a prezzi ridotti. Si tratta principalmente di sopraelevate: dalle zone periferiche si può raggiungere il centro grazie al Metrotrain (al costo di 2,25$), mentre per le di Downtown ci si può spostare con il Metromover (gratuito). Inoltre, negli USA il servizio Uber è molto sviluppato e più economico dei classici taxi. Ultra Music Festival riserva una zona a qualche isolato di distanza dal festival per poter prenotare la vostra corsa. Raggiungere Downtown da Miami Beach, invece, è più difficoltoso: sono presenti servizi bus, ma visto il grande numero di partecipanti potrebbe essere più conveniente Uber.



La mappa dei trasporti della città di Miami l'Uber Ultra Lounge: punto di raccolta per chiamare il proprio Uber



Quali sono gli orari migliori per accedere al festival?

I cancelli aprono alle ore 15:30 c.a. il venerdì (gli show iniziano alle 16:00), mentre sabato e domenica alle 12:00. Il primo giorno, già prima dell'apertura tantissimi ravers si presentano ai cancelli: il clima di festa è coinvolgente e l'attesa può diventare molto piacevole. La coda è comunque scorrevole e ci impiegherete pochi minuti per entrare. È meglio evitare gli orari di maggiore affluenza per recarsi al festival: sono tantissime le persone che arrivano dalle 17:00 fino alle 19:00.



La coda all'ingresso dell'Ultra Music Festival prima dell'apertura dei cancelli



Cosa non posso introdurre all'interno del festival?

All'ingresso i controlli sono parecchi, considerando che la politica su ciò che è o non è permesso portare all'interno del festival è molto severa. Controllate le liste stilate dagli stessi organizzatori prima di recarvi a Bayfront. Oltre alle solite precauzioni, il limite maggiore riguarda le borse: è permesso portare soltanto borse di plastica trasparenti, a meno che non siano di dimensioni ridotte (il limite massimo sono borse della dimensione di una mano; le classiche "sacche" sono proibite se non trasparenti). Ricordiamo, inoltre, che l'unico documento valido per poter accedere è il passaporto.

Per conoscere gli oggetti che potete e non potete portare all'interno del festival clicca qui.



Quali sono i migliori stage e come faccio a far combaciare la mia timetable?

Ogni stage ha una sua particolarità e vi permetterà di notare una particolare sfumatura del festival. Certo, il Mainstage per dimensioni e nomi in line-up potrebbe essere il più attraente, ma conviene non fermarsi troppo in un solo palco ed esplorare il più possibile. Il Worldwide Stage è sicuramente il più adatto per chi vuole scatenarsi, il Megastructure, grazie al suo soffitto mobile, è il più coinvolgente. Ma per far combaciare tutti i vostri DJ preferiti in timetable, è meglio continuare a muoversi tra i diversi stage e, in caso di sovrapposizioni, dividere la fascia oraria per fare metà set di uno e metà dell'altro.



Cibo e bevande hanno un costo elevato?

Bere e mangiare, essendo all'interno del festival #1 al mondo, ha un costo non indifferente, ma nemmeno esagerato. Gli stand, solitamente offrono di tutto: dalla pizza al cibo Messicano, da panini a pollo fritto e patate. Cercate di mangiare almeno un paio di volte durante la giornata per non restare senza energie. Eventualmente, proprio adiacente al festival si trova un centro commerciale caratteristico chiamato "Bayside", con ristoranti e fast food economici dove, prima di entrare (visto che non è possibile il rientro una volta usciti), potete mangiare e riempirvi per bene.

Per quanto riguarda il bere, è completamente a vostra discrezione. UMF offre gratuitamente acqua in alcune zone del festival, ma per bibite e alcolici sarete voi a decidere in base alle vostre esigenze. Il consiglio è sempre quello di evitare di rovinarsi inutilmente un'esperienza del genere.



Una volta finito il festival?

Chiaramente Miami non dorme mai, e le possibilità di divertimento vanno avanti ininterrottamente tutta notte. La Winter Music Conference porta nelle discoteche della città party incredibili, ma è meglio anche prendere il giusto tempo per riposare per essere carichi il giorno successivo.

I trasporti invece, non sono attivi durante la notte, per questo, ancora una volta, la soluzione migliore potrebbe essere Uber.