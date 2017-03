Si è conclusa l’ennesima edizione indimenticabile dell’Ultra Music Festival Miami, il festival che ogni anno segna l’inizio dell’annata della musica dance e presenta le tendenze che ci accompagneranno per i prossimi 12 mesi, grazie alle infinite tracce inedite suonate da ogni Dj.

L’Ultra si tiene ogni anno in conclusione della Winter Music Conference, la kermesse mondiale che occupa l’ultima settimana di marzo e che trasforma la città in un immenso party, riunendo tutti i Dj e gli addetti al settore della musica dance.

L’Ultra Music Festival 2018 si terrà, come al solito, durante l’ultimo weekend di marzo. Le date ufficiali sono il 23, 24 e 25. Molti suggestionavano a due weekend, richiamando la celebrazione alla quindicesima edizione tenutasi nel 2013, quando il festival si duplicò per accogliere più di 330mila partecipanti.

Quest’anno il festival ha raggiunto le 165.000 presenze annunciando il sold out mesi prima del festival. Ha avuto un seguito da record grazie alla presenza massiva sui social, con un live streaming seguito da oltre 14 milioni di utenti, dimostrando la continua crescita di Ultra Worldwide.

Sarà quindi caccia al biglietto per la celebrazione della ventesima edizione dell’Ultra Music Festival di Miami, con annunci eccezionali ed una Lineup che si preannuncia essere incredibile. Nel frattempo, gli eventi Ultra in tutto il mondo sono in continua espansione, con i nuovi annunci in Australia ed India. Ma il countdown alla ventesima edizione è già iniziato.