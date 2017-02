Tra i sogni nel cassetto di ogni amante del mondo della musica EDM, ci sono sicuramente i grandi festival mondiali. Tomorrowland, Ultra Music Festival Miami, EDM Las Vegas, solo per nominarne alcuni. Festival che la maggior parte delle persone ha potuto ammirare solo tramite filmati, riascoltando per tutto l’anno i set dei top DJ che ci suonano. Questo perché, effettivamente, un’esperienza del genere non è una cosa da tutti i giorni, e bisogna imbottire per bene il salvadanaio prima di poterci pensare.

Ma, con un po’ di esperienza e con qualche consiglio utile, ti dimostreremo che nemmeno l’Ultra Music Festival di Miami è poi così inarrivabile.

Il Festival si tiene l’ultimo weekend di marzo a Miami, in corrispondenza con lo Spring Break americano. La città, quindi ribolle di ragazzi pronti a far festa per tutta la città.

Certo, stiamo sempre parlando degli Stati Uniti d’America, e in particolare di Miami. La città del divertimento, della bella vita, che incarna a pieno l’American Dream.

L’unico modo per poter ottimizzare al massimo, è partire ad organizzarti con largo anticipo.

Molti siti, ormai, ti permettono di prenotare un’hotel pagandolo soltanto all’inizio del soggiorno, quindi conviene accaparrarsi la giusta offerta.

Tra le zone da noi consigliate, per esperienza personale, ci sono:

• South Beach, che nonostante i famosi e lussuosi hotel su Ocean Drive ha anche diverse opportunità a cifre modiche. È chiaramente al centro della vita diurna e notturna, tra spiagge e locali è attiva 24/7.

• Downtown, dominata dai grattacieli, e a due passi dal festival. L’UMF è esattamente a Bayfront Park, un grande parco che viene completamente invaso da migliaia di raver, da stage immensi, esattamente al centro di Miami. Tra grattacieli, centri commerciali, e il porto di Miami. È, ovviamente, il punto più comodo per raggiungere l’Ultra, ma soggiornare qui vi costerà parecchio.

Downtown Miami (l'area dell'ultra music festival)

• La zona un po’ meno comoda, ma molto più economica è la zona dell’aeroporto. Ben collegata a tutta Miami attraverso la sopraelevata, è sicuramente la soluzione migliore se si tratta di risparmiare. Gli hotel offrono grandi prezzi, e se vi accontentate di qualcosa di modesto sono più che ottimi.

Ovunque decidiate di prendere l’hotel, il nostro consiglio è di sfruttare i trasporti offerti dalla città, economici ed efficienti. Una buona alternativa è Uber, che in America funziona molto bene ed è molto meno caro dei classici taxi (dall’aeroporto a Bayfron Park - Ultra, la corsa si aggira intorno ai 10$).

Un altro tasto apparentemente dolente è il biglietto aereo. In questo caso, non è poi così importante partire con largo anticipo, quanto più avere la pazienza di aspettare la giusta offerta. Visitate quasi quotidianamente i siti che confrontano i prezzi dei biglietti aerei, non abbiate paura di aspettare troppo, perché i prezzi variano in continuazione, e potreste trovare qualcosa di vantaggioso anche poche settimane prima di partire.

I voli diretti sono, chiaramente, i più comodi. Il prezzo, in generale, di aggira intorno ai 450€, ma come detto in precedenza, potreste essere fortunati se controllate con costanza.

Voli con scali (lo scalo di Madrid è tra i più comuni e, forse, il più comodo) scendono anche sotto i 400€.

Il pass per l’Ultra Music Festival, in questo caso, ha un prezzo fisso, e su quello possiamo farci poco. I biglietti vengono venduti in 3 diverse fasce (“TIER”). La Tier 1 costa 299$, la Tier 2 costa 325$, la Tier 3 costa 350$. Ovviamente, le prime due fasce sono molto più limitate, e vanno Sold Out nei primi giorni di vendita. Per la terza fascia, invece, avete più tempo (negli ultimi due anni si è esaurita soltanto a fine gennaio).

Infine, l’ultima spunta all’eleco delle spese riguarda gli “extra”, ovvero ciò che spenderete per vivere Miami. E la cifra dipende interamente da voi.

La città offre tantissime opportunità low cost: dai fast food, a ristoranti con prezzi normali, a supermercati dove potete acquistare ciò che necessitate. Se il vostro obbiettivo è vivere principalmente l’Ultra, allora riuscirete a contenere le spese.

Molto interessante è il centro commerciale all’aperto esattamente di fianco al parco dell’Ultra: Bayside. Caratteristico, sul porto di Miami, con molti negozi e tantissimi ristoranti dai prezzi contenuti, è l’ideale per un pranzo pre-festival. Caricatevi per bene, perché le energie che perderete durante il giorno saranno parecchie! All’interno del festival i prezzi sono, chiaramente, abbastanza alti. Ma, anche in questo caso, dipende dal numero di birre che siete intenzionati a sgolarvi.

Se, invece, volete vivere Miami in tutta la sua esagerazione, farvi tutti i locali e tutti i party della Winter Music Conference, mangiare nei migliori ristoranti e darvi al lusso che la città offre (e, in questo caso, le opportunità sono infinite) vi costerà parecchio di più. Sta a vostra discrezione.

La WMC porta Miami al centro del mondo EDM, la città si trasforma in una conferenza modiale, proprio come l’ADE di Amsterdam. I locali ospitano i migliori DJ del mondo, come se non bastasse l’Ultra Music Festival. Se avete 21 anni e volete vivere anche questo lato di Miami, allora lo Story , il LIV, l’E11even , il Cameo e il Nikki Beach sono la risposta. Sono situazioni impressionanti, e vi faranno capire come la città si trasformi veramente in una festa totale.

Inutile spiegarvi che tipo di esperienza sia vivere l’Ultra Music Festival. Musicalmente e a livello di produzione, non ha eguali. Siete al centro del mondo della musica elettronica, l’anno musicale per i DJ in tutto il mondo inizia lì, e voi state partecipando al capodanno più bello che esista. Il nostro consiglio è di non fermarvi soltanto ai nomi di punta del Mainstage, ma di esplorare, innovarvi, scoprire l’inaspettato negli stage secondari.

Vivere Miami durante l’ultima settimana di marzo è un’esperienza da fare una volta nella vita, e saper sfruttare le giuste offerte, ottimizzare i tempi e sapersi muovere può permettere a chiunque arrivare al festival #1 al mondo.