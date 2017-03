Siamo a poco più di una settima alla diciannovesima edizione dell'Ultra Music Festival di Miami, e abbiamo finalmente un panorama completo su quelli che saranno i protagonisti del festival di musica elettronica numero 1 al mondo. La Phase 3 è stata da poco annunciata sia sul sito dell'Ultra Music Festival che sull'app mobile.

Come ogni anno, le novità sono infinite e quest'anno più che mai ci troviamo di fronte ad una varietà musicale senza precedenti. Parecchi gli scettici affezionati agli storici nomi EDM, che avrebbero preferito vedere i loro idoli sul mainstage, ma numerosi anche i più curiosi ravers pronti a scoprire le nuove tendenze.

E, se appartieni all'ultima categoria sopracitata, il nostro consiglio è quello di non perdere nemmeno un secondo dei tre giorni ed esplorare il più possibile. L'UMF Radio Stage e l'Ultra Worldwide Stage possono rivelare piacevolissime sorprese. Per questo, dopo un'attenta analisi della line-up nella sua totalità, abbiamo selezionato alcuni degli artisti da tenere d'occhio durante il weekend.

Sette nomi da tenere d'occhio all'Ultra Music Festival 2017

NWYR: il nuovo progetto del duo olandese W&W, che avrà come prima uscita mondiale proprio l'Ultra Music Festival.

Set Time: domenica 20:00 - 21:00

Stage: A State Of Trance (Megastructure)

Ascolta Ed Sheeran – Castle On The Hill (NWYR Remix):

JOYRYDE: nell'ultimo anno si è fatto riconoscere in tutto il mondo per la sua #SwerveHouse.

Set Time: sabato 18:15 - 19.30

Stage: UMF Radio (OWSLA)

Ascolta JOYRYDE - I WARE HOUSE:

BOOMBOX CARTEL: il duo di origine messicana, tra i nomi più caldi nel panorama della bass music.

Set time: venerdì 23:00 - 00:00

Stage: UMF Radio (MAD DECENT)

Ascolta Boombox Cartel - Jefe:

SLUSHII: . Il classe ’97 è diventato uno dei nomi più caldi del momento, grazie al supporto continuo di Marshmello, Ookay, Skrillex e molti altri.

Set Time: Domenica 20:00 – 21:00

Stage: Ultra Worldwide

Ascolta Slushii - Dear Me:

KUNGS: Un altro giovanissimo, dopo aver conquistato il panorama mondiale con "This Girl" è pronto al Worldwide stage dell'UMF

Set Time: Sabato 17:00 – 18:00

Stage: Ultra Worldwide

Ascolta KUNGS - DON’T YOU KNOW:

ALAN WALKER: il 2016 è stato l'anno della sua ascesa grazie ad "Alone", l'Ultra è il giusto premio per questo ragazzo.

Set Time: Sabato 22:00 – 23:00

Stage: Ultra Worldwide.

Ascolta Alan Walker - Routine:

LIVE STAGE:

Volvamo analizzare almeno uno dei “Live Act” di questo Ultra Music Festival 2017, ma guardando I nomi dovremmo citarli tutti. Questa edizione si è contraddistinta per nomi un po’ meno conosciuti, ma tutti da scoprire, e potrebbe essere la giusta carta per sorprendete tutti quelli che si disperano per la mancata presenza di alcuni “big” in lineup. Zhu, il ritorno del duo francese Justice, il rapper della storica NWA Ice Cube e l’ormai immenso KSHMR (vedremo cos’ha in serbo per il live stage), saranno uno spettacolo degno dell’anfiteatro al centro di Bayfront Park.

Il Live Stage dell'Ultra Music Festival Miami

Sarà molto difficile far combaciare una buona timetable senza perdere nessuno dei migliori set, e purtroppo qualche rinuncia sarà obbligatoria. Ma, di certo, tra le nuove leve, gli storici ritorni, le eventuali sorprese e le grandi certezze, siamo sicuri che sarà l'ennesima edizione memorabile.