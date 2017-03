Tutto pronto a Miami per la seconda giornata di Ultra Music Festival, dopo la chiusura di ieri dei Major Lazer oggi tocca Axwell Ʌ Ingrosso programmati per le 11:00 PM di Miami 05:00 AM in italia (ricordatevi di spostare le lancette dell'orologio)

La timetable della diretta in streaming:

Sam Feld ore 03:00 PM

Sophie Francis ore 03:45 PM

Sander Kleinenberg ore 04:00 PM

Martin Solveig ore 04:20 PM

Dash Berlin ore 05:05

A$ap Ferg ore 05:35 PM

Kungs ore 05:45 PM

Swanky Tunes ore 06:00 PM

Steve Aoki ore 06:10 PM

Carl Cox ore 06:40 PM

Cypress Hill ore 06:45 PM

The Martinez Brothers ore 07:00 PM

Sunnery James & Ryan Marciano ore 07:05 PM

Tiesto ore 07:15 PM

Cedric Gervais ore 08:45 PM

Above & Beyond ore 08:50 PM

Owsla ore 09:20 PM

Chase & Status ore 09:30 PM

Afrojack ore 09:55 PM

Axwell Ʌ Ingrosso ore 11:00 PM

Guarda in Streaming il Day 2 di Ultra Music Festival 2017