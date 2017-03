La phase 3 dell'Ultra Music Festival è stata rilasciata ieri sera. Non sul sito, ma sull'app dell'evento. Non sono spuntati grandi nomi dall'ultima fase di annuncio dalla line up. A dir la verità, la novità più interessante è proprio l'applicazione stessa, pensata nei minimi dettagli. All'interno è possibile crearsi una propria lista inserendo i nomi dei dj che suoneranno sul palco. Così, sotto la sezione My Schedule, vedremo comparire la nostra scaletta con i dj che ci interessano, ora d'esibizione e stage.

Quest'anno, a fare da chiusura sul main stage ci saranno il gruppo dancehall di Diplo, i Major Lazer, poi Axwell /\ Ingrosso e, ultimo giorno, DJ Snake. Giusto per citare qualche altro protagonista dell'evento, non dimentichiamoci di Martin Garrix, Carl Cox, Guetta, Hardwell, Steve Aoki fra i dj. Ice Cube, Cypress Hill, The Prodigy ad esibirsi sul palco. Per la line up completa vi toccherà scaricare l'app. Oppure andarvene a Miami il 24, 25 e 26 marzo.