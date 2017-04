Manca ancora un anno all'Ultra Music Festival 2018 e l'edizione del 2017 si è conclusa da poco meno di un mese, ma i preparativi già fervono e gli organizzatori dell'evento non perdono neanche un istante

Qualche giorno fa infatti il sito dell'Ultra Music Festival ha aperto ufficialmente le iscrizioni a tutti gli utenti che vogliono accaparrarsi il primo stock di biglietti per il ventesimo anniversario del più grande festival di musica elettronica del mondo.

Ultra Music Festival 2018 Ultra Music Festival 2018 Ultra Music Festival 20th edition logo

Registrazioni

Registrandosi al sito con la propria mail ed una password sarà quindi possibile assicurarsi l'acquisto dei biglietti "Early-Bird" in vendita dall'inizio di Maggio. Un giorno prima della messa in vendita dei biglietti chiunque si sia registrato anticipatamente riceverà una codice univoco da inserire durante l'acquisto per aggiudicarsi i biglietti della "Fila 1" (Tier 1).

Ricordiamo che le sigle "tier 1, tier 2 ecc." si riferiscono esclusivamente ad una distinzione di prezzo. Il codice ricevuto per email sarà valido per 1 solo ordine il quale potrà contenere un massimo di 2 biglietti.

Ultra Music Festival tiene ancora all'oscuro i suoi fans riguardo la celebrazione del ventesimo anniversario, non ci è dato quindi sapere per il momento quali novità siano previste per il 2018 ma se volete qualche indicazione generale in merito festival potete consultare questi consigli, altrimenti ecco la nostra guida completa.