Con la notorietà della classifica dei migliori 100 DJ al mondo, DJ Mag ha ampliato i suoi orizzonti ulteriormente, pubblicando ogni anno la classifica delle migliori club al mondo. Durante le procedure di votazione, tra le domande bonus, i fan dovevano digitare il nome di un solo festival, e votarlo a seconda di quanto lo amassero o che magari vorrebbero partecipare in assoluto prima di tutti altri. Se nella competizione tra i club ha dominato lo Space di Ibiza, che l'anno scorso i chiuso i battenti per rinascere quest'estete sotto il nome di Hï (Sotto l'ala dell'Ushuaia Group), tra i festival troviamo anche quest'anno l'Ultra Music Festival, che batte così "l'acerrimo rivale" Tomorrowland.

Sarà l'esplosività di Miami, sarà la Miami Music Week che ogni accoglie 150 000 cultori della musica di tutto il mondo o per il clima estivo già a marzo, l'Ultra riesce sempre a mettere tutti d'accordo, DJ compresi. Non a caso, il festival, che ha già iniziato a preparare i festeggiamenti per il ventennale, è considerato come la cerimonia d'apertura della Festival Season, con i DJ e produttori che, dopo l'intero inverno chiusi in studio, colgono l'occasione per riprodurre per la prima volta i loro brani inediti, rendendo il tutto ancora più speciale. In attesa dell'edizione del 2018, rivivi le emozioni del festival con uno dei miglior set in assoluto, ovvero quello dei 2 amatissimi svedesi Axwell Ʌ Ingrosso.