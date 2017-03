Mancano ormai pochi giorni all'Ultra Music Festival di Miami: l'annuale evento i musica elettronica che raduna decine dei più grandi nomi tra djs e cantanti del panorama della musica EDM i quali si esibiranno sullo sfondo del Bayfront Park. Questo festival di livello mondiale non manca ogni anno di sorprendere e stupire i propri partecipanti con spettacoli laser, esibizioni live ed intrattenimenti di ogni tipo.

Per li organizzatori dell'Ultra Music Festival non esiste un attimo di tregua: essi sono infatti costantemente al lavoro per garantire ai propri partecipanti un esperienza unica ma sempre diversa ed perché questo sia possibile è necessario assicurarsi di avere artisti importanti e di grosso calibro che di esibiscano sul proprio palco.

Da solo 1 anno Ultra Music Festival (già presente in svariate città del mondo) ha dato via ad un edizione che si svolge in Seoul (Corea) e quest'anno rinnova il suo appuntamento comunicando la Fase 1 dei djs che si esibiranno nella capitale affiancandola alla lista dei nomi degli artisti che saranno presenti alla sesta edizione in Singapore.

Ultra Music Festival Korea & Singapore: Fase 1

Come consuetudine la pagina ufficiale di Twitter svela questi primi nomi tramite i social network con dei volantini in cui vengono elencati le prime esibizioni confermate del festival. Questa prima fase è solo un assaggio e naturalmente molti più nomi aspettano di essere confermati.

Ecco i primi nomi

Tra i primi nomi spuntano delle vere e proprie punte di diamante come Tiesto, Adesso, Steve Angello, Steve Aoki, Hardwell e Nicky Romero seguiti dai un po' "meno conosciuti" Dash Berlin, KSHMR, Dubfire e Don Diablo.