Afrojack — LIVE @ Ultra Music Festival 2017

Afrojack @ Mainstage, Ultra Music Festival Miami, MMW, United States 2017-03-25

01. Afrojack - Ultra Miami Intro 2017

02. Kiida & NLW - ID [WALL]

03. Afrojack - Polkadots [SPINNIN']

w/ Afrojack feat. Wiz Khalifa & Devin Cruise - Too Wild [ISLAND]

MC Ambush on stage

04. Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae [ATLANTIC]

w/ Silvio Ecomo & Chuckie - Moombah (Afrojack Remix) [DIRTY DUTCH]

w/ Jewelz & Sparks - Parade 98 (Acappella) [FLY EYE]

w/ NLW - Daft Ragga [WALL]

w/ Galantis - No Money (Acappella) [BIG BEAT]

05. Migos feat. Lil ƱZi Vert - Bad And Boujee [QUALITY CONTROL]

w/ Yellow Claw & Wiwek feat. Lil Debbie - Pop It (Mightyfools Remix) [OWSLA]

06. MERCER - Encore (SayMyName Remix) [MUSICAL FREEDOM]

w/ Bassjackers & Afrojack - What We Live For (Let Me See Your Hands Acappella) [WALL]

w/ The Weeknd - Can't Feel My Face (Acappella) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

w/ Knife Party - Fire Hive [EARSTORM]

w/ Martin Garrix - Animals (Acappella) [SPINNIN']

07. Eptic - The End (Carnage & Breaux Festival Trap Remix / Crankdat VIP) [NEVER SAY DIE]

08. Travis Scott feat. Kendrick Lamar - Goosebumps [EPIC]

w/ Lil Wayne - ID

09. ID - ID

10. David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack - Hey Mama [WHAT A MUSIC]

w/ David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack - Hey Mama (Afrojack Remix) [WHAT A MUSIC]

11. Skrillex & Kill The Noise feat. Fatman Scoop & Michael Angelakos vs. JumoDaddy - Recess vs. Black Horse (Skrillex Mashup) [OWSLA]

w/ The Chainsmokers feat. Halsey - Closer (Acappella) [SONY]

[00:08] Milo & Otis - ID

[25:00] Daddy Yankee - Gasolina (ID Remix) [UNIVERSAL]

14. ID - ID

15. Afrojack & Martin Garrix - Turn Up The Speakers [SPINNIN']

[00:09] Kanye West - Power (Acappella) [ROC-A-FELLA]

w/ Martin Garrix - Animals [SPINNIN']

17. Silvio Ecomo & Chuckie - Moombah (Afrojack Remix) [DIRTY DUTCH]

18. Afrojack - Bangduck [WALL]

19. ID - ID

20. JVST SAY YES & Torro Torro - Give It Time [DISCIPLE]

21. Afrojack feat. Eva Simons - Take Over Control [WALL]

22. Jauz x Eptic - Get Down [SPINNIN']

23. David Guetta vs. Hardwell & W&W vs. Lazy Rich & Hot Mouth feat. Bingo Players - Titanium Madness Flash (Afrojack Edit) [VIRGIN EMI / HYSTERIA / MAU5TRAP / REVEALED]

w/ GTA & TJR - Mic Check [THREE SIX ZERO]

w/ NLW - Home [WALL]

w/ Hardwell & W&W feat. Fatman Scoop - Don't Stop The Madness [REVEALED]

24. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (David Guetta & Afrojack Remix) [COLUMBIA]

25. David Guetta & Showtek & Vassy vs. Afrojack & Martin Garrix - BAD vs. Turn Up The Speakers (Afrojack Tomorrowland Brasil Mashup) [JACK BACK / SPINNIN']

26. Zomboy - Terror Squad (Bro Safari & Ricky Remedy Remix / Cacophonic & Dimebag Edit) [FREE/NEVER SAY DIE]

O.T Genasis On Stage:

27. O.T. Genasis feat. Young Dolph - Cut It [ATLANTIC]

28. O.T. Genasis - CoCo [ATLANTIC]

29. Cesqeaux & Afrojack feat. OT. Genasis - Life Good [FREE]

Ty Dolla $ign On Stage:

30. Afrojack feat. Ty Dolla $ign - Gone [WALL]

31. Yellow Claw - Run Away (Valentino Khan Remix) [FREE/EPIC]

32. Pitbull feat. Ne-Yo & Afrojack & Nayer - Give Me Everything [WALL]

w/ Afrojack & Jay Karama - Diamonds [WALL]

[45:00] Cesqeaux - ID

34. Migos - T-Shirt (Styles&Complete Remix) [300 ENTERTAINMENT]

35. graves & Coolights - Say Things (Crankdat Re-Crank) [FREE/MASHBUK]

36. Bro Safari - Follow (Zomboy Remix) [FREE]

37. Jack Ü feat. Justin Bieber - Where Are U Now (Clinton Sparks Remix) [ATLANTIC]

w/ Antiserum & Mayhem & Gent & Jawns - Where You Been? [FREE]

38. Zomboy - Like A Bitch [NEVER SAY DIE]

39. David Guetta & Afrojack feat. Ester Dean - Another Life [WHAT A MUSIC]

[55:00] Afrojack feat. ID - ID

41. Dimitri Vegas & Like Mike vs. NLW - Higher Place vs. Ten Feet Tall (Afrojack UMF Mashup) [ISLAND / SMASH THE HOUSE]