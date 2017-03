Alesso – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Alesso @ Mainstage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-24

01. Alesso - Take My Breath Away (Intro Edit) [VIRGIN EMI]

02. Alesso & Calvin Harris feat. Theo Hutchcraft - Under Control [COLUMBIA]

03. D.O.D - Sixes [AXTONE]

w/ ID - ID (Acappella)

04. ID - ID

05. ID - ID

06. Diplo & AutoErotique - Waist Time [MAD DECENT]

w/ Benny Benassi pres. The Biz - Satisfaction [DATA]

07. Alesso vs. WILL K - Anthem vs. Café Leche (Alesso Mashup)

w/ Wiwek - ID

08. Eptic - The End (Carnage & Breaux Festival Trap Remix) [FREE/NEVER SAY DIE]

w/ Rae Sremmurd feat. Gucci Mane - Black Beatles [EARDRUMMERS]

09. Alesso feat. Kinnda - Falling (BROHUG Remix) [VIRGIN EMI]

10. ID - ID

w/ DJ Snake - Propaganda (ID Remix) [POLYDOR]

11. Alesso ft. Sirena vs. RL Grime & What So Not & Skrillex - Sweet Escape vs. Waiting (Alesso Mashup)

12. Axwell Λ Ingrosso feat. Pharrell Williams - Dream Bigger (Instrumental Mix) [VIRGIN]

w/ Alesso feat. Tove Lo - Heroes (We Could Be) (Acappella) [REFUNE/DEF JAM]

w/ Alesso feat. Tove Lo - Heroes (We Could Be) [REFUNE/DEF JAM]

13. Sebastian Ingrosso vs. Alesso & Ryan Tedder vs. Candi Staton vs. Whitney Houston - Laktos is Calling vs. You Got The Love vs. I Wanna Dance With Somebody (Sebastian Ingrosso Re-Edit) [REFUNE / ARISTA]

w/ Alesso feat. Roy English - Cool (Acappella) [DEF JAM]

14. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Alesso Remix) [COLUMBIA]

15. Alesso & Deniz Koyu ft. Nico & Vinz vs. DJ Snake ft. Justin Bieber - I Wanna Know vs. Let Me Love You (Alesso Mashup)