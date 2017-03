Armin van Buuren – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Armin van Buuren @ Mainstage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-24

[00:01] Armin van Buuren - ID (My Symphony Of You) [ARMIND]

[05:18] Armin van Buuren feat. Kensington - Heading Up High (First State Remix) [ARMIND]

[08:56] Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You (Armin van Buuren Club Mashup) [ARMIND]

[13:18] Jordan & Baker - Explode (W&W Remix) [MAINSTAGE]

[15:48] Armin van Buuren & W&W vs. Alan Walker & Iselin Solheim & Dash Berlin - If It Ain't Dutch vs. Faded (Armin van Buuren Mashup) [MAINSTAGE / NCS]

[19:27] Armin van Buuren feat. Mr. Probz & Mark Sixma vs. Sebastian Ingrosso - Another You vs. Dark River (Armin van Buuren Mashup) [ARMIND / REFUNE]

[22:54] Hardwell & Armin van Buuren & Mark Sixma vs. Kygo - Firestone Off The Hook (Armin van Buuren Mashup) [SONY / ARMIND]

w/ ID - 1, 2, Body, Jump!

[28:16] Kryder vs. Hannah Wants & Chris Lorenzo - Dogs On Acid vs. Rhymes (Kryder Mashup) [SOSUMI / VIRGIN EMI]

[30:42] Willem De Roo vs. Exis - Hyperdrive vs. The Count (Armin van Buuren Mashup) [WHO'S AFRAID OF 138 / ARMIND]

[33:47] Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Tom Staar Remix) [ARMIND]

[37:01] Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Armin van Buuren Piano Intro Mashup) [ASOT]

[42:15] ID - ID

w/ Carnage & Timmy Trumpet - PSY Or DIE [SPINNIN']

[45:55] Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

[51:00] RAM vs. Gareth Emery & Standerwick feat. HALIENE - RAMexico vs. Saving Light (Armin van Buuren ASOT 800 Mashup) [WHO'S AFRAID OF 138 / MONSTERCAT]

[56:00] Armin van Buuren & W&W feat. Trevor Guthrie vs. Ikerya Project & Maratone - This Is What Vendetta Feels Like (Sensualise Mashup) [ARMIND / EXTREMA GLOBAL]