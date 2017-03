Axwell Λ Ingrosso - Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Axwell & Ingrosso @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-25

01. Axwell Λ Ingrosso feat. Sanjin - How Do You Feel Right Now (Working Title) [DEF JAM]

02. Tom Swoon - Atom

03. Axwell - Barricade [AXTONE/DEF JAM]

04. D.O.D - Sixes [AXTONE]

05. Axwell Λ Ingrosso feat. Pharrell Williams - Dream Bigger [VIRGIN]

06. Sebastian Ingrosso vs. D.O.D & Afrojack vs. Calvin Harris & Rihanna vs. The Temper Trap & Axwell & Dirty South - Dark River vs. Taking You Back vs. This Is What You Came For vs. Sweet Disposition (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [INFECTIOUS / REFUNE / WALL / SONY]

07. Sebastian Ingrosso vs. Alesso & Ryan Tedder vs. Candi Staton vs. Whitney Houston - Laktos is Calling vs. You Got The Love vs. I Wanna Dance With Somebody (Sebastian Ingrosso Re-Edit) [REFUNE / ARISTA]

08. Axwell Λ Ingrosso - Something New [VIRGIN/DEF JAM]

09. Swedish House Mafia & Knife Party - Antidote [VIRGIN]

10. Swedish House Mafia - One [POLYDOR/UNIVERSAL]

w/ Skrillex feat. Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

w/ Swedish House Mafia - One (Garmiani Remix) [POLYDOR/UNIVERSAL]

11. Steve Angello & Laidback Luke vs. Benny Benassi - Be Satisfied (Swedish House Mafia Bootleg) [MIXMASH / DATA]

12. Eptic & Carnage & Breaux vs. Diddy Dirty Money & Dirty South vs. Swedish House Mafia vs. DJ Snake & TJR & Nom De Strip - The End vs. Coming Home vs. Greyhound vs. Propaganda (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [INTERSCOPE / VIRGIN / NEVER SAY DIE / POLYDOR]

13. Andrew Bayer vs. Alesso & Sebastian Ingrosso vs. Martin Garrix & Third Party - Do Androids Dream Part 2 vs. Calling vs. Lions In The Wild (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [REFUNE / ANJUNABEATS / STMPD]

14. Axwell Λ Ingrosso feat. Michel Zitron - Dreamer (Working Title) [DEF JAM]

15. Swedish House Mafia & John Martin vs. DubVision vs. Worakls vs. Alesso & OneRepublic - Don't You Worry Child vs. Turn It Around vs. Adagio For Square vs. If I Lose Myself (Axwell Mashup) [EMI UK / MOSLEY / SPINNIN' / HUNGRY]

16. Axwell Λ Ingrosso feat. Kid Ink - I Love You [VIRGIN]

17. Sebastian Ingrosso & Tommy Trash ft. John Martin vs. The Weeknd ft. Daft Punk - Reload vs. Starboy (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [REFUNE / REPUBLIC (UNIVERSAL)]

18. Axwell Λ Ingrosso & Salem Al Fakir vs. Swedish House Mafia & John Martin vs. Europe - On My Way vs. Save The World vs. The Final Countdown (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [EPIC / VIRGIN]

19. Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know (Working Title) [VIRGIN]

20. Axwell Λ Ingrosso feat. Salem Al Fakir & Vincent Pontare - Sun Is Shining [VIRGIN/DEF JAM]