Cedric Gervais – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Cedric Gervais @ Worldwide Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-25

01. Daft Punk - Harder Better Faster Stronger [VIRGIN]

w/ ID - ID

02. Tom Swoon & Teamworx - Atom [SPINNIN']

w/ ODESZA vs. Cedric Gervais feat. Zyra - Say My Name (Remix) [SPINNIN' REMIXES]

03. Cedric Gervais feat. Jack Wilby - With You [DELECTA]

w/ Flux Pavilion & NGHTMRE feat. Jamie Lewis - Feel Your Love [CIRCUS UKF]

04. ID - ID

w/ Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix) [SONY]

05. HI-LO & Sander van Doorn - WTF [HELDEEP]

w/ ID - ID

06. We AM & Dirty Ducks - Kingdom [FONK]

w/ Lana Del Rey - Summertime Sadness (Cedric Gervais Remix) [SPINNIN']

w/ Lana Del Rey - Young & Beautiful (Cedric Gervais Remix) [SPINNIN']

07. Dirtywork & Erick Kasell & MAD2MAD - Hypnotize [RELEASE (ARMADA)]

w/ Galantis - Runaway (U & I) [BIG BEAT]

08. ID - ID

09. John Christian & Arin Tone & Corey James - Collage [PROTOCOL]

w/ Alesso feat. Roy English - Cool (Acappella) [DEF JAM]

[00:03] ID - ID

w/ Depeche Mode - Personal Jesus (Acappella) [RHINO]

11. ID - ID

w/ Sam Feldt feat. Kimberly Anne - Show Me Love (Acappella) [SPINNIN' DEEP]

[00:07] Cedric Gervais - Higher Love [FREE]