Dash Berlin - Live @ Ultra Music Festival 2017

Dash Berlin @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, MMW, United States 2017-03-25

01. Ellie Goulding - Still Falling For You (Dash Berlin Rework)

[02:40] Alan Walker feat. Iselin Solheim - Faded (Dash Berlin Remix) [NCS]

[05:10] Dash Berlin feat. Erene - Paint This Town

[07:30] Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Dash Berlin Rework) [STMPD]

[10:04] Dash Berlin & Matt Simons - With You [AROPA]

[13:02] Dash Berlin feat. Christina Novelli - Listen To Your Heart [ARMADA]

[15:37] Hailee Steinfeld & Grey feat. Zedd - Starving (Dash Berlin Rework) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

[18:10] Dash Berlin & DBSTF feat. Jake Reese & Waka Flocka Flame & DJ Whoo Kid - Gold (Club Mix) [ARMADA]

[20:54] Dash Berlin feat. Emma Hewitt - Waiting (Dash Berlin Miami 2016 Remix) [ARMADA]

[23:24] Alessia Cara - Scars To Your Beautiful (Dash Berlin Rework) [DEF JAM]

[25:24] Dash Berlin feat. Daphne Khoo - We Don't Belong

[27:18] Dash Berlin feat. Bo Bruce - Coming Home [ARMADA]

[29:38] Gareth Emery feat. Christina Novelli - Concrete Angel (Dash Berlin Rework) [GARUDA]

[31:50] Ed Sheeran - Shape Of You (Dash Berlin Rework) [ASYLUM]

[34:23] Dash Berlin feat. Jonathan Mendelsohn - Locked Out Of Heaven