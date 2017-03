Major Lazer – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Major Lazer @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-24

01. Major Lazer - ID

w/ KANDY feat. Mina - Initiator [ONES TO WATCH]

02. Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water (Afrojack Remix) [MAD DECENT]

03. RL Grime & What So Not & Skrillex - Waiting [SWEAT IT OUT!]

04. Flosstradamus feat. Casino - Mosh Pit (Acappella) [FOOL'S GOLD]

w/ Pegboard Nerds - Emoji (Party Thieves & Dr. Fresch Remix) [MONSTERCAT]

05. The Chainsmokers feat. Daya - Don't Let Me Down [COLUMBIA]

w/ TNGHT - Higher Ground [WARP]

06. Fat Joe & Remy Ma & JAY Z feat. French Montana & Infared - All The Way Up (Remix) [TERROR SQUAD]

w/ Boombox Cartel feat. Shoffy - Alamo [MAD DECENT]

w/ DJ Khaled feat. Ludacris & Rick Ross & T-Pain & Snoop Dogg - All I Do Is Win (Acappella) [E1 MUSIC]

Bunji Garlin On Stage

07. Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae (VIP) [ATLANTIC]

08. Cesqeaux & Mike Cervello - SMACK! [BARONG FAMILY]

w/ ID - ID

09. Gucci Mane feat. Drake - Both [ATLANTIC]

w/ AutoErotique - They Know [MAD DECENT]

10. 4B feat. Bunji Garlin - Carnival (Xmas Edition) [MAD DECENT]

w/ 4B feat. Bunji Garlin - Carnival [MAD DECENT]

11. Stoltenhoff - ID

12. Major Lazer feat. Elliphant & Jovi Rockwell - Too Original [MAD DECENT]

w/ Montell Jordan - This Is How We Do It (Acappella) [DEF JAM]

13. Wiwek & Gregor Salto - On Your Mark [G-REX]

14. Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix) [MAD DECENT]

w/ Zombie Nation vs. Bingo Player & Uberjak'd - Zombie Rattle (Apocalypto & Jebu Rework) [EPM / HYSTERIA]

w/ Major Lazer & Moska feat. RDX - Lose Yourself [SECRETLY CANADIAN]

w/ Major Lazer & Moska feat. RDX - Lose Yourself (Herve Pagez Remix) [SECRETLY CANADIAN]

15. Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Major Lazer Dubplate) [SPINNIN']

Encore

16. The Game - It's Okay (One Blood) (Acappella) [GEFFEN]

w/ Major Lazer feat. The Partysquad - Original Don (Flosstradamus VIP Sans Drop) [DOWNTOWN]

w/ Chardy & Kronic - S.W.A.T. Team (Everybody Fucking *Beep* Jump Acappella) [HUSSLE]

17. Major Lazer feat. The Partysquad - Original Don [DOWNTOWN]

w/ Skrillex feat. Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

18. Rae Sremmurd feat. Gucci Mane - Black Beatles (MAKJ Remix) [EARDRUMMERS]

w/ Flux Pavilion & NGHTMRE feat. Jamie Lewis - Feel Your Love [CIRCUS UKF]

19. Eptic - The End (Breaux VIP) [FREE/NEVER SAY DIE]

w/ Yeah Yeah Yeahs & A-Trak vs. Major Lazer - Heads Will Roll The Bass (Jack Ü Mashup) [FOOL'S GOLD / MAD DECENT]

20. Showtek & Major Lazer - Believer [SKINK/MAD DECENT]

21. D.R.A.M. feat. Lil Yachty - Broccoli (heRobust Busted Remix) [EMPIRE DISTRIBUTION]

w/ Bok Nero feat. Jahlil Beats - No Problems (QUIX Remix) [DIM MAK]

22. A$AP Ferg feat. A$ap Rocky, French Montana, Schoolboy Q & Trinidad - Work (Remix) [A$AP]

w/ Jack Ü feat. 2 Chainz - Febreze [ATLANTIC]

23. 4B & Aazar - Pop Dat [FREE]

24. Major Lazer feat. Flux Pavilion - Jah No Partial (Yellow Claw & Yung Felix Remix) [MAD DECENT]

w/ DJ Snake & Yellow Claw - Ocho Cinco (Ricky Remedy Remix) [INTERSCOPE]

25. Major Lazer feat. Chronixx - Blaze Up The Fire [SECRETLY CANADIAN]

w/ Major Lazer feat. Chronixx - Blaze Up The Fire (Festival Trap Remix) [SECRETLY CANADIAN]

26. Major Lazer feat. Machel Montano - Sound Bang [SECRETLY CANADIAN]

27. Major Lazer & Grandtheft - Number One [FREE]

28. Major Lazer feat. Amber Of Dirty Projectors - Get Free (Andy C Remix) [DISCOBELLE]

w/ DJ Fresh & Diplo feat. Dominique Young Unique - Earthquake [MINISTRY OF SOUND]

29. Young M.A. vs. Bobby Shmurda - Ooouuu Hot Boy (Enjoy TheBEATZ Mashup) [EPIC / SELF RELEASED]

30. Daddy Yankee - Gasolina (Henry Himself Moombahleg) [UNIVERSAL]

31. Ed Sheeran - Shape Of You (Major Lazer Remix) [ASYLUM]

32. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Lean On [MAD DECENT]

33. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Lean On (ID Remix) [MAD DECENT]

34. Usher feat. Ludacris & Lil Jon - Yeah! [ARISTA]

35. Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) [SECRETLY CANADIAN]

36. Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG - Light It Up (Remix) [MAD DECENT]

w/ Major Lazer feat. Nyla - Light It Up (Quintino Remix) [MAD DECENT]

w/ Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) (Acappella) [SECRETLY CANADIAN]

w/ Jauz & Ephwurd - Rock The Party [SPINNIN']

37. Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix) [MAD DECENT]

w/ Martin Garrix - Animals (Acappella) [SPINNIN']

w/ Afrojack - Drive By [MAD DECENT]