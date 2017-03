Nicky Romero - Ultra Music Festival Miami 2017

Nicky Romero @ Worldwide Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-25

01. Nicky Romero - Ultra Miami 2017 intro

02. Nicky Romero feat. Eric Lumiere - The Moment (Novell) [PROTOCOL]

03. Sunstars - Flames [PROTOCOL]

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acappella) [REVEALED]

04. Ed Sheeran - Shape Of You (ID Remix) [ASYLUM]

05. Trilane & Yaro feat. Max Landry - Miss Out (Nicky Romero Edit) [PROTOCOL]

06. Tom Tyger & Melsen - I Need U [PROTOCOL]

w/ CamelPhat feat. A*M*E - Paradigm (Shapov Remix) [AXTONE]

07. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This [COLUMBIA]

w/ DubVision feat. Emeni - I Found Your Heart [SPINNIN']

08. Avicii & Nicky Romero - I Could Be The One [LE7ELS]

09. Nicky Romero - Ready 2 Rumble [PROTOCOL]

10. Nicky Romero & Stadiumx vs. Galantis - Harmony vs. Runaway (U & I) (Nicky Romero Mashup) [BIG BEAT / PROTOCOL]

11. Teamworx - Around The World [PROTOCOL]

w/ Pitbull feat. Lil Jon & Will.I.Am & JD - Put Your Fuckin Hands Up (Acappella) [ROCKTHEHOUZE]

12. Linkin Park feat. Kiiara - Heavy (Nicky Romero Remix)

13. LORDE & Flume vs. Sebastian Ingrosso & Tommy Trash - Tennis Court Reload (Henry Fong Mashup) [REFUNE / UNIVERSAL]

Raiden & Florian Picasso On Stage:

14. Raiden & Florian Picasso - ID

15. Dubvision vs. Kygo - Heart vs. Firestone (D I M I T R O Mashup) [SONY / SPINNIN']

16. Nilson - Spectre [PROTOCOL]

17. Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay - In My Mind (Axwell Mix) [AXTONE]

18. Public Domain feat. Chuck D - Rock Da Funky Beats (Acappella) [XTRAVAGANZA]

19. Nicky Romero vs. Showtek & Justin Prime ft. Matthew Koma vs. The Aston Shuffle & Tommy Trash - Toulouse vs. Cannonball vs. Sunrise (Nicky Romero Mashup) [SPINNIN' / AXTONE]

20. Nicky Romero feat. Danny Shah - Lighthouse [PROTOCOL]

w/ Coldplay - Adventure Of A Lifetime (Audien Remix) [PARLOPHONE]