Robin Schulz – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Robin Schulz @ Mainstage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-24

01. Robin Schulz feat. Akon - Heatwave (Muzzaik Remix) [TONSPIEL]

[01:12] ALOK & Bhaskar - Fuego [SPINNIN']

[04:36] Robin Schulz feat. Jasmine Thompson - ID

[08:36] Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes - Shed A Light (Heyder Remix) [TONSPIEL]

[12:30] HI-LO & Sander van Doorn - WTF [HELDEEP]

[16:50] Shakecraft & Sirrah feat. Kinimono - Bad Behaviour [SPINNIN' DEEP]

[18:54] BROHUG - Guerilla [SPINNIN']

[21:52] Wolfgang Gartner - Devotion [SPINNIN']

[26:28] Robin Schulz feat. James Blunt - ID

[29:58] Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz - Prayer In C (Robin Schulz Remix) [TONSPIEL]

[34:50] Robin Schulz & MOGUAI feat. Solamay - Save Tonight [TONSPIEL]

12. Robin Schulz feat. Ilsey Juber - Headlights (The Him Remix) [TONSPIEL]

13. Robin Schulz feat. Francesco Yates - Sugar [TONSPIEL/WARNER]

14. Robin Schulz - ID