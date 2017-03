Showtek - Live @ Ultra Music Festival 2017

Showtek @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-26

Sonny Wilson On Stage

01. David Guetta & Showtek feat. Vassy - BAD [JACK BACK]

[02:45] Showtek - Mosh Pit [SKINK]

[04:58] Dog Blood - Middle Finger Part 2 (Valentino Khan Remix) [FREE/OWSLA]

[06:45] Showtek & Shermanology - Listen To Your Mama [SKINK]

[09:38] House Of Pain - Jump Around (Instrumental Mix) [TOMMY BOY]

w/ Showtek - Slow Down [DIM MAK]

[12:15] Noisecontrollers & Showtek - Get Loose (Tiësto Remix) [SPINNIN']

[13:57] Yo Majesty - Club Action (Smookie Illson Bootleg) [FREE]

[15:52] Showtek & Brooks feat. Natalie Major - On Our Own [SKINK]

Sonny Wilson Back To Stage

[19:54] Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Instrumental Mix) [SPINNIN']

w/ Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Sonny's Acoustic Chill Version) (Live Version) [SPINNIN']

w/ Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Party Favor Remix) [FREE/SPINNIN']

[25:10] Showtek - ID

11. Showtek & TNT aka Technoboy 'N' Tuneboy - Mellow (CALVO Remix) [SKINK]