Sophie Francis – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Sophie Francis @ Worldwide Stage, Ultra Music Festival Miami, MMW, United States 2017-03-25

01. Bassjackers & Thomas Newson - Wave Your Hands [SMASH THE HOUSE]

[00:45] Reece Low & Krunk! - Overdrive [SUP GIRL]

[01:32] Lost Frequencies - What Is Love 2016 (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [ARMADA]

[03:38] W&W & Blasterjaxx vs. Hardwell - Rocket Spaceman (Hardwell & W&W Closing Edit) [REVEALED]

[05:25] Hardwell & Quintino - Baldadig [REVEALED]

[06:54] Sophie Francis - Walls [POWERHOUSE]

w/ Avicii - Levels [LE7ELS]

[08:41] Hardwell - Party Till The Daylight [REVEALED]

[09:41] Sandro Silva - Spartan [MAINSTAGE]