Steve Aoki – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Steve Aoki @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, MMW, United States 2017-03-25

01. Steve Aoki & AutoErotique - ILYSM [DIM MAK]

w/ Oliver Heldens & Shaun Frank feat. Delaney Jane - Shades Of Grey (Ephwurd Remix) [SPINNIN' REMIXES]

[01:12] Steve Aoki & Headhunterz - Feel (The Power Of Now) [ULTRA]

[02:58] Steve Aoki & Boehm feat. Walk The Moon - Back 2 U (Breathe Carolina Remix) [ULTRA]

w/ Steve Aoki & Boehm feat. Walk The Moon - Back 2 U (Steve Aoki & Bad Royale Remix) [ULTRA]

Louis Tomlinson On Stage:

[05:42] Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On (Live) [ULTRA]

[09:00] Nirvana - Smells Like Teen Spirit [COLUMBIA]

w/ Botnek - Grindhouse (Acappella) [DIM MAK]

w/ ID - ID

[10:36] Zomboy - Like A Bitch [NEVER SAY DIE]

[11:38] Blink-182 - Bored To Death (Steve Aoki Remix) [BMG]

[13:27] Steve Aoki feat. Wale - If I Told You That I Love You [ULTRA]

iLoveMakonnen On Stage:

[15:10] Steve Aoki feat. Rich The Kid & iLoveMakonnen - How Else (Live) [DIM MAK]

[19:34] Steve Aoki & Yellow Claw feat. Gucci Mane & T-Pain - ID

2 Chainz On Stage:

[21:52] Steve Aoki & DVBBS feat. 2 Chainz - ID (Live)

12. Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki vs. Ummet Ozcan - Melody [SMASH THE HOUSE]

13. Afrojack & Steve Aoki feat. Miss Palmer - No Beef [WALL/ULTRA]

w/ ID - ID

14. Steve Aoki feat. Waka Flocka Flame - Rage The Night Away [ULTRA]

w/ DJ Snake & Moksi - Pigalle [INTERSCOPE]

w/ Steve Aoki feat. Machine Gun Kelly - Free The Madness (Acappella) [ULTRA]

15. Lil ƱZi Vert - I Can't Lose

16. Steve Aoki feat. Lil' Yachty & Migos - When The Night Calls [ULTRA]

17. Ace Hood vs. Hardwell & MAKJ feat. Future & Rick Ross - Bugatti Countdown (Clockwork Edit) [CASH MONEY / REVEALED]

18. Laidback Luke & Steve Aoki feat. Lil Jon - Turbulence [ULTRA]

w/ GTA - Saria's Turn Up [FREE]

19. ID - ID

20. Steve Aoki & Chris Lake & TUJAMO - Boneless [DIM MAK]

21. Steve Aoki - Cake Face [FREE]

22. Don Diablo & Steve Aoki x Lush & Simon feat. BullySongs - What We Started [HEXAGON]

23. Kid Cudi feat. MGMT - Pursuit Of Happiness (Steve Aoki Remix) [REPUBLIC (UNIVERSAL)/GOOD MUSIC]