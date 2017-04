Tchami – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Tchami @ Mainstage, Ultra Music Festival Miami, United States 2017-03-24

01. ANGELZ - Devils [CONFESSION]

02. Chris Lorenzo - Come Down [SELECTED.]

Stream Start

03. essess feat. Malika - Trust In Me (Taim Remix) [GET TWISTED]

[00:42] Tchami & AC Slater feat. Kaleem Taylor - Missing You [CONFESSION]

[02:59] Martin Garrix & Jay Hardway - Wizard (Tchami Remix) [SPRS]

[04:00] JOYRYDE - Hot Drum [OWSLA]

w/ Eric Prydz - Pjanoo [PRYDA]

[07:28] Wiwek & Skrillex feat. Eliphant - Killa (Moksi Switch Up) [OWSLA]

[09:35] JOYRYDE - ID

[11:35] ID - ID

[13:48] Candyland & Zak Waters - Not Coming Down (Tchami Remix) [SPINNIN']

[15:48] Janet Jackson - Go Deep (Tchami Remix) [FREE]

[18:05] Tchami & Marshall Jefferson - Move Your Body (Future House) [ULTRA]

DJ Snake On Stage

[20:02] DJ Snake & Moksi - Pigalle [INTERSCOPE]

[22:09] Sikdope - Snakes [FLY EYE]

Stream End

15. DJ Snake & AlunaGeorge - You Know You Like It (Tchami Remix) [ISLAND]

16. Tchami feat. Stacy Barthe - After Life [FFORMAT]