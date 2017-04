Vindata Live @ Ultra Music Festival 2017

Vindata - Arrival

Krewella - Alive (DJ Fucboi Remix)

Lil Wayne vs. Wave Racer - Go DJ vs. Stoopid (Vindata Edit)

Flume - Free (LUUDE & Creepa Flip)

w/ Vindata & Mija - Better

Mija vs. Drake - Better (onda Remix) vs. Controlla (Vindata Edit)

Dr. Dre ft. Snoop Dogg & Kurupt & Nate Dogg - The Next Episode (San Holo Remix)

Aazar vs. Green Day - Gyal vs. Boulervard Of Broken Dreams (Vindata Edit)

Fat Joe & Remy Ma - Heartbreak

Munchi - Pa Lo Under

Missy Elliott - Pass That Dutch

w/ Rihanna - Bitch Better Have My Money (Diplo & Grandtheft Remix)

Tourist - Run

ID - ID

Dombresky - Utopia (4B Remix)

Vindata - Spirals

deadmau5 & Kaskade - Move For Me (Hex Cougar Remix)

ID - ID

RÜFÜS - Innerbloom (What So Not Remix)

HEKLER - Ultimate

Kanye West vs. Point Point - Flashing Lights

Creaky Jackals - Take It Low

Josh Pan ft. Explore & Mo Vibez - Killshot

Point Point - All This

Hoodboi - By Ur Side (Vindata Remix)

KYLE ft. Lil Yachty - iSpy

Flume - Helix

Kid Cudi - Day 'n' Nite (Crookers Remix)

4B & Fasho - Ring The Alarm

Stööki Sound - Shut Up?

Wax Motif & Vindata vs. Eskei83 & DM - Crazy (Benzi Edit)

Josh Pan feat. Xian & Gaszia - Platinum

Jai Wolf - The World Is Ours

Lil ƱZi Vert - Buy It (ID Remix)

What So Not - Jaguar (Luca Lush Lift)

Eliminate - Snake Bite (VIP)

Dirty Audio & Rickyxsan - Gettin' That

w/ RL Grime - Aurora

Migos - T-Shirt (Styles&Complete Remix)

w/ 4B & Aazar - Pop Dat

Baauer - Paauer

Meek Mill ft. Young Chris - House Party

Rickyxsan - Trippy

Big Sean vs. Jack Ü - Bounce Back vs. Take Ü There (Vindata Edit)

Louis The Child - From Here

Vindata ft. Anderson .Paak - Own Life

Pusha T ft. Tyler, The Creator - Trouble On My Mind (Rustie Remix)

TroyBoi - ili

Debarge - I Like It

Carnage ft. iLoveMakonnen - I Like Tuh

Major Lazer ft. Amber Of Dirty Projectors - Get Free (What So Not Remix)

Ludacris ft. Mystikal & l-20 - Move Bitch

Nelly - E.I.

Passion Pit - Sleepyhead (OCTBR Flip)

Kenzie May - Never Find Another (Vindata Remix)

Chance The Rapper - Same Drugs

Whethan & Oliver Tree - All You Ever Talk About (WYOMI Remix)

Vindata ft. NJOMZA & Alex & Alex - Right Now