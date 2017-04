Vini Vici – Live @ Ultra Music Festival 2017

Hilight Tribe – Free Tibet (Vini Vici Remix) (Intro Edit)

Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe – Great Spirit

Vini Vici – FKD Up Kids

Tiësto – Lethal Industry

w/ Ace Ventura vs. Vini Vici – The Calling (Vini Vici Mashup)

Vini Vici – The Tribe

w/ Prodigy – Voodoo People (Vini Vici Mashup)

Mandragora & Groovaholik – Wild Wild West (Sesto Sento Remix)

Vegas – Answers From the Stars (Sesto Sento vs. Bizzare Contact Remix)

Vini Vici – Talking With U.F.O’s

Eric Prydz – Opus (GMS Rework)

Vini Vici & Liquid Soul – Universe Inside Me w/ Olive – You are not Alone (Vini Vici Mash Up)

Vini Vici & Tristan & Avalon – Colors

Sesto Sento – Zoombai Warriors Surfing on a Small Chapati Sound in the East of Parvati

WARRIORS – Rave & Party