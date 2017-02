Vegas Jones - Trankilo (feat. Nitro) (Video ufficiale e testo)

Vegas Jones - Trankilo (feat. Nitro) testo



[Intro]

Ye, Belair nero

È la storia

Una storia come tante

Trankilo frà



[Hook: Vegas Jones]

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Come scorre un fiume di parole

Falle scivolare e sarai superiore

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Ieri mi sentivo perso

Ora è diverso, oggi mi sento benedetto



[Verse 1: Vegas Jones]

Fuori è chiaro anche se è notte e ci sarà la neve

Io me ne sarò andato svelto senza dire niente

Nelle orecchie non ho più il suono delle sirene

Tira piano, il fumo passa dalle tapparelle

Non discuto con l'agente, vuole informazioni

Io non sono l'anagrafe, non li faccio i nomi

Prego il cielo mentre fumo, vedo arcobaleni

Infatti Dio sa che ne ho combinate di tutti i colori

E so che...

No, non è domenica

Ma tutti i miei sognano una domenica da Dio

Quasi meritata dopo anni passati nell'oblio

Ma tu che ne sai di interni di plastica di una Clio?

Sento plastica nelle cose che dicono

Io ci salto i pasti per le cose che ti dico mo'

Farai sempre male a non fidarti di un amico

Ad affidarti a dei bastardi a cui non piaci di principio

Quindi sai che se...



[Bridge: Vegas Jones]

Parlo solo di soldi perché i miei drammi più grandi

Non ho nemmeno coraggio di raccontarli

Tieni sempre gli occhi aperti quando giri gli angoli

Il destino è li che tira i fili, vuole che ti strangoli

Non dare corda a questi visi pallidi e stanchi

La partita la perdi quando sei al pari degli altri

Perderanno i tuoi nemici col passare degli anni

Io perdono i miei nemici, servirà a depistarli



[Hook: Vegas Jones] (x2)

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Come scorre un fiume di parole

Falle scivolare e sarai superiore

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Ieri mi sentivo perso

Ora è diverso, oggi mi sento benedetto



[Verse 2: Nitro]

Ho fatto un disco d'oro con un disco d'odio

Vedi il vuoto nel mio sguardo fisso perché ambisco al podio

Tu vuoi solo il tête-à-tête, lo capisco al volo

Vorrei darti il vecchio me ma preferisco il nuovo

E sono stanco ormai di correre

Di pensare che ogni bastardo mi voglia fottere

In parole povere

Son stanco di vedere che ti parlo e non mi stai ascoltando

Ma aspettando per rispondere

Che cazzo...

Mi aspetta una staffetta illimitata

Ma so già che la mia vetta è meritata

Di notte vedo mostri con la faccia ribaltata

La vendetta privata

In una cassetta piratata

Poi la luce si fa fioca, la pupilla dilatata

Per i soldi, per la droga e per la vita dilaniata

Vorrei che tu vedessi con che faccia disperata

Mi guarda mia mamma quando me ne vado via di casa

Fanculo!

Quando ci si guarda dentro, qui non ride più nessuno

E devo stare attento

Per uscire in tempo da questo tunnel buio

Perché mi hanno detto che pensare uccide più del fumo

E non pensare che non sia sensibile

Ma me ne frego di quello che credi sia credibile

Ti sei mai chiesto quanto sia difficile decidere se

Vivere per scrivere o se scrivere per vivere?

Ma l'uomo è un animale e devi urlare più forte

Se non vuoi diventare il suo giullare di corte

Per imparare qui devi sbagliare un quintale di volte

E provare ad andare oltre

Tu non ragionare ad onde corte

Non si può spiegare, nonsense

Senza allungare gambe corte

Raddrizzare piante storte

Anteporre il male e ignorare quanto sangue scorre



[Bridge: Nitro]

La mia vita è un cortometraggio, racconto di un saggio

Dove il protagonista sembra morto nel viaggio

Ti ho già perso di vista

Mentre affondo tra il fango, il rimorso, il rimpianto

Ogni giorno m'incazzo

Pur di non tenere addosso il volto del falso

È un problema grosso e non hai colto il messaggio

Se crollo mi rialzo e mi prendo sto mondo del cazzo

Se è vero che...



[Hook: Vegas Jones] (x2)

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Come scorre un fiume di parole

Falle scivolare e sarai superiore

Il cielo farà il suo dovere

Trankilo, va tutto apposto

Ieri mi sentivo perso

Ora è diverso, oggi mi sento benedetto