Sanremo 2017 - Bianca Atzei - Ora esisti solo tu (Video ufficiale e testo)

Bianca Atzei - Ora esisti solo tu testo



Ti sembra strano lo capisco, ma era passato tanto tempo,

Da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso

Quel mio carattere un po' schivo l'ho sotterrato già da un pezzo

E non è neanche più un ricordo



Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

Voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi, dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire

che gran voglia di ballare

fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire

voglio solo cancellare, ora esisti solo tu



Sarò stupida e testarda,

illusa, fragile ma onesta

E dico senza vergognarmi

che questa volta è quella giusta

Amore prendimi per mano, voglio correre veloce

come due pazzi verso il sole



Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

E poi, voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire,

che gran voglia di ballare

fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire

voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire

voglio solo cancellare, ora esisti solo tu