Sanremo 2017 - Chiara - Nessun posto è casa mia (Video ufficiale e testo)

Nessun posto è casa mia



Nessun posto è casa mia

Ho pensato andando via

Soffrirò nei primi giorni ma

So che mi ci abituerò

Ti cercherò nei primi giorni

Poi mi abituerò



Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Partenze improvvise, automobili, asfalto

Le ombre di una notte in provincia

Il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l'amore che rende sempre tutto pazzesco



Nessun posto è casa mia

L'ho capito sì… andando via

È sempre dura i primi tempi ma

So che mi ritroverò

Avrò sempre occhi stanchi e mancherai

Poi mi abituerò



Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Voglia di tornare, luci basse, stazioni

Anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti

La bellezza di chi nonostante tutto sa perdonarti

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l'amore che rende sempre tutto perfetto



È l'amore che passa si ferma un momento, saluta e va via

È l'amore che rende i tuoi silenzi casa mia