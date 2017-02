Sanremo 2017 - Ermal Meta - Vietato morire (Video ufficiale e testo)

Ermal Meta - Vietato morire testo



Ricordo quegli occhi pieni di vita

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia

Ricordo la notte con poche luci

Ma almeno là fuori non c'erano i lupi

Ricordo il primo giorno di scuola

29 bambini e la maestra Margherita

Tutti mi chiedevano in coro

Come mai avessi un occhio nero

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

E la paura frantumava i pensieri

Che alle ossa ci pensavano gli altri

E la fatica che hai dovuto fare

Da un libro di odio ad insegnarmi l'amore

Hai smesso di sognare per farmi sognare

Le tue parole sono adesso una canzone



Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L'uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell'amore che dai



Non ho dimenticato l'istante

In cui mi sono fatto grande

Per difenderti da quelle mani

Anche se portavo i pantaloncini

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

Ma la magia era finita

Restava solo da prendere a morsi la vita



Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L'uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell'amore che dai



Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede

Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare

E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza

Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire



Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai

Figlio mio ricorda bene che

La vita che avrai

Non sarà mai distante dell'amore che dai



Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire

Perché è vietato morire

Vietato morire